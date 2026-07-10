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Слова "взятка" нет в украинском языке: как говорить правильно

Дарья Пшеничник
10 июля 2026, 04:41
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Лингвисты объясняют происхождение слова "хабар" и почему заимствованное из русского языка слово "взятка" не имеет корней в украинской традиции.
Слова
Как сказать "взятка" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему "взятка" не является украинским словом
  • Откуда на самом деле взялось слово "хабар"
  • Какие синонимы слова "хабар" существуют в украинском языке

В украинском языке неправильно говорить "взятка" - это прямое заимствование из русского, тогда как нормативным и единственно правильным вариантом является "хабар", имеющее тюркские и арабские корни. О происхождении и правильном употреблении этого слова рассказала в TikTok филолог Светлана Чернышова.

Этот термин пришел в украинский язык еще несколько веков назад. Изначально арабское "хабер" означало просто "известие, сообщение" - так называли плату гонцу за принесенную новость. Со временем значение трансформировалось: сначала в "плату за услугу", а в конечном итоге - в "неправомерное вознаграждение", то есть в то значение, которое слово имеет сегодня.

В художественной литературе "хабар" встречается уже в текстах XIX века, что подтверждает: слово давно и органично закрепилось в украинской языковой традиции. Именно его приводят академический "Словарь украинского языка" и действующее законодательство, поэтому нормативными являются формы "дати хабаря", "взяти хабар", "вимагати хабаря", "отримати хабаря".

Почему в родительном падеже "хабаря"

Правописание не стоит на месте, и слово "хабар" подтверждает это на собственном примере. После реформы 2019 года изменилось даже его грамматическое поведение.

Слово перешло из твёрдой группы существительных в мягкую, поэтому в родительном падеже теперь окончание "я" - "хабаря", а не "хабару".

От "хабаря" в украинском языке образовалось целое словообразовательное семейство - "хабарник", "хабарництво", "хабародавець", "хабарниця". Все эти формы являются нормативными и фиксируются в словарях.

Чем "взятка" отличается от "хабаря"

"Взятка" попала в украинский язык от русского глагола "взять" - "узяти" и буквально означает то, что "берут". Несмотря на наличие в украинском языке собственных слов "взяти" или "узяти", именно существительное "взятка" остается русизмом и не используется в литературной норме.

Украинский язык предлагает гораздо более богатый словарный запас для обозначения неправомерного вознаграждения - словари фиксируют более 40 вариантов. Часть из них - книжные и официальные: "мзда", "підкуп", "підплата". Другие - народные и разговорные: "відчипне", "відкат", "базаринка", "магарич", а также диалектные и фольклорные - "драчина", "здир", "братка", "хапанка".

Несмотря на такое разнообразие, литературная норма бесспорно отдаёт предпочтение слову "хабар". Лингвисты также подчеркивают, что "хабар" не следует путать с подарком или вознаграждением - подарок дарят без требования нарушить закон, тогда как хабар всегда связан с неправомерной выгодой.

Смотрите видео о том, что означает слово "хабар" в украинском языке:

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О персонаже: Светлана Чернышова

Светлана Чернышова - учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у неё было 102 тысячи подписчиков на странице "Учительница украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием на YouTube.

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