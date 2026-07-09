Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Вы узнаете:
- Почему началась магнитная буря
- Как долго продлится геомагнитный шторм
Из-за высокоскоростного потока из корональной дыры на Солнце на Земле началась магнитная буря уровня G1. Как сообщила Британская геологическая служба, геомагнитный шторм, по предварительным данным, сегодня, 9 июля, не закончится.
Магнитная буря, начавшаяся 8 июля, продлится примерно до 10 июля. Затем геомагнитная активность стихнет.
По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на нормальном уровне.
Однако солнечная вспышка соответствует красному уровню М1, который относят к умеренным извержениям на Солнце.
Об источнике: Британская геологическая служба
Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.
Как магнитные бури влияют на людей
В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:
- слабость
- сонливость
- боль в спине и суставах
- повышенное давление
- обострение хронических заболеваний
Что делать во время магнитной бури
Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:
- ограничение употребления жирной, острой и мучной пищи;
- Предпочтение сезонных фруктов, орехов и рыбы;
- Отказ от кофе, алкоголя и сигарет;
- Пребывание на свежем воздухе и пешие прогулки;
- Регулярное проветривание комнаты.
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Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.
Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.
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