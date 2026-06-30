Космическая находка ошарашила ученых: необычная комета приближается к Солнцу

3I/ATLAS стала лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, пролетевшим через Солнечную систему.

https://glavred.info/nauka/kosmicheskaya-nahodka-osharashila-uchenyh-neobychnaya-kometa-priblizhaetsya-k-solncu-10776761.html Ссылка скопирована

Раскрыты новые данные о комете / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

Вы узнаете:

3I/ATLAS заметно отличается от всех подобных объектов, изученных ранее

Метанол и цианистый водород покидают комету разными способами

Исследователи обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS, которая по своему химическому составу заметно отличается от всех подобных объектов, изученных ранее.

Особый интерес ученых вызвала необычно высокая концентрация метанола, указывающая на то, что комета сформировалась в условиях, существенно отличавшихся от тех, что существовали в Солнечной системе. Об этом сообщает Daily Galaxy.

видео дня

3I/ATLAS стала лишь третьим подтвержденным межзвездным объектом, пролетевшим через Солнечную систему. Однако именно эта комета удивила исследователей аномальным содержанием метанола. Соотношение этого вещества к цианистому водороду оказалось значительно выше, чем у известных комет, что делает объект практически уникальным.

По словам ученых, изучение такого тела позволяет получить редкую информацию о химических процессах, происходивших в другой звездной системе.

"Наблюдение за 3I/ATLAS похоже на снятие отпечатков пальцев с другой солнечной системы... она переполнена метанолом так, как мы обычно не видим в кометах нашей собственной системы".

Исследования проводились с использованием комплекса радиотелескопов ALMA, расположенного в пустыне Атакама в Чили. Когда комета приблизилась к Солнцу, ее лед начал испаряться, образовав газовую оболочку вокруг ядра. Анализ этого облака позволил ученым определить состав выделяющихся веществ.

Выяснилось, что метанол и цианистый водород покидают комету разными способами. Цианистый водород высвобождается непосредственно из ядра, тогда как часть метанола поступает в газовую оболочку из мельчайших ледяных частиц. По словам исследователей, подобное пространственное распределение выбросов у межзвездной кометы удалось зафиксировать впервые.

Это не единственная необычная особенность 3I/ATLAS. Ранее наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба показали, что на значительном удалении от Солнца в составе газовой оболочки кометы преобладал углекислый газ, тогда как у большинства комет основным компонентом обычно является водяной пар.

По мнению ученых, совокупность этих особенностей свидетельствует о том, что комета сформировалась в иной химической среде, возможно, при значительно более низких температурах, чем объекты, возникшие в Солнечной системе.

Загадочная межзвёздная гостья: что выяснили учёные

Астрономы продолжают изучать странное небесное тело, прибывшее из глубин космоса за пределами нашей Солнечной системы, и его свойства вызвали настоящий интерес у специалистов. Комета 3I/ATLAS - лишь второй официально подтверждённый межзвёздный объект, но её реальные размеры оказались меньше, чем предполагалось изначально. Несмотря на компактность, она демонстрирует необычно высокую активность: по расчётам исследователей, каждую секунду комета выбрасывает примерно 940 триллионов молекул углекислого газа, что крайне необычно для тела таких малых габаритов.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Daily Galaxy Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред