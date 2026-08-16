Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сжигание мусора во дворе: за что грозит штраф в размере 6000 грн

Марина Иваненко
16 августа 2026, 14:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Штрафы за сжигание растительности в Украине могут достигать тысяч гривен - за какие нарушения придется отвечать перед законом.
Где можно разводить костёр
Где можно разводить костёр / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что запрещено сжигать на участке
  • Какие правила действуют в отношении костров
  • Какие штрафы грозят нарушителям

Обычная уборка придомовой территории или дачного участка с сжиганием сухой листвы, травы и веток может обернуться пожаром и значительными денежными штрафами. В Украине действуют ограничения на использование открытого огня, а самовольное выжигание сухой растительности запрещено законом. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает SUD.UA, согласно правилам пожарной безопасности, разводить костры и пользоваться открытым огнем ближе чем в 30 метрах от зданий и сооружений запрещено. Место для костра нужно подготовить: очистить его до слоя почвы и обкопать полосой очищенной земли шириной не менее 2,5 метра.

видео дня

Расстояние от костра должно составлять:

не менее 30 метров - от зданий и сооружений;

не менее 25 метров - от мест стоянки автомобилей;

не менее 25 метров - от границы лиственного леса;

не менее 50 метров - от границы хвойного леса.

Категорически запрещается оставлять или выбрасывать нетушеную золу. Разводить костёр также нельзя в ветреную погоду. Для приготовления пищи на мангале или в другом специально оборудованном месте минимальное расстояние до зданий составляет 5 метров.

Выжигание растительности и использование топлива

Сезонная уборка не дает права просто сжигать сухостой, траву, листья и другие растительные остатки. Их выжигание запрещено.

Растительные материалы можно использовать в качестве топлива в случаях, предусмотренных правилами пожарной безопасности, в частности:

  • для приготовления пищи в печи или на мангале;
  • для отопления жилья при условии соблюдения правил пожарной безопасности;
  • для других разрешенных целей в специально оборудованных местах.

Как действовать, если соседи сжигают мусор

В случае нарушения сначала можно попробовать урегулировать ситуацию мирным путем. Если соседи не реагируют, стоит обратиться в полицию и зафиксировать факт сжигания на фото или видео. Для рассмотрения обращения важно указать точный адрес и обстоятельства нарушения.

В случае систематических нарушений можно подать письменное или коллективное заявление в соответствующие органы местной власти. Если возникла непосредственная угроза жизни, здоровью людей или имуществу, необходимо немедленно вызвать спасателей.

Размеры штрафов за нарушения

За выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, а также опавшей листвы и растительных остатков предусмотрены штрафы:

  • для граждан: от 3 060 до 6 120 грн;
  • для должностных лиц: от 15 300 до 21 420 грн.
  • За такие же действия на территориях природно-заповедного фонда:
  • для граждан: от 6 120 до 12 240 грн;
  • для должностных лиц: от 21 420 до 30 600 грн.

За нарушение правил пожарной безопасности также предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и обстоятельств дела.

Читайте также:

Об источнике: SUD.UA

"Судебно-юридическая газета" (SUD.UA) - ведущее украинское специализированное интернет-издание, основанное в 2008 году для освещения правовой жизни страны. Ресурс фокусируется на новостях судебно-правовой системы, деятельности органов власти, аналитике законодательных изменений и практических юридических разъяснениях для граждан. Благодаря оперативной ленте новостей и экспертным материалам издание является популярным источником информации как для профессионального сообщества (судей, адвокатов, юристов), так и для широкой аудитории, ищущей правовые советы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

14:31Синоптик
У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в Крыму

У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в Крыму

13:11Война
Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

12:36Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутером

Несколько минут — и Wi-Fi начнет "летать": что нужно сделать с роутером

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чего

Опытные хозяйки перед сном посыпают веник солью: для чего

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Последние новости

14:53

Если заклинило шаровой кран: как его легко открыть за 10 минут без вызова сантехника

14:40

Дарить или нет: остаются ли цветы на 1 сентября обязательным атрибутом

14:31

+33 сменятся на +17: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

14:28

Положите в слив на 5 минут: копеечный способ спасет раковину

14:07

Жир больше не придется оттирать: как вернуть микроволновке чистоту за 5 минут

Украине надо готовиться к "черной зиме": Золотарев – о Patriot и страхе СШАУкраине надо готовиться к «черной зиме»: Золотарев – о Patriot и страхе США
14:01

Сжигание мусора во дворе: за что грозит штраф в размере 6000 грн

13:42

До конца августа случится перелом: четыре знака зодиака оставят прошлое позади

13:13

На стройке нашли сундук с золотом на 9 млн евро: кому достанется кладВидео

13:11

У врага потери в живой силе и вооружении: ВСУ разгромили позиции ракетчиков РФ в КрымуВидео

Реклама
12:51

Опасный четверг и удачная пятница: лунный календарь на 17–23 августа

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 17 августа: Петухам - решительность, Козлам - обида

12:36

Нападения на украинцев дали результат: эксперт объяснил, что будет с союзом Киева и Варшавы

12:26

Спатифиллум будет пышно цвести до глубокой осени: чем подкормить растение в августе

12:24

Растения легче перенесут жару: новый восточный метод покоряет украинцев

12:23

Мало кто знает: для чего нужно отверстие на язычке рулетки и как им пользоваться

12:11

9 метров на одной руке: зачем индиец отращивал ногти 66 лет

11:48

Арсен Мирзоян состриг кудри: как он сейчас выглядит

11:39

"Денег нет, пишите жалобу": люди требуют от ПриватБанка вернуть деньги

11:39

Финансовый гороскоп на 17–23 августа: Львам — признание, Овнам — новый шанс

11:28

Гороскоп Таро на завтра 17 августа: Тельцам - защищаться, Скорпионам - забота

Реклама
11:17

ВСУ добились успехов на Донбассе: в ISW раскрыли, где есть продвижение

11:12

РФ выпустила по Украине тысячи дронов и авиабомб: Зеленский назвал цифры за неделюФото

11:05

Гороскоп удачи на 17–23 августа: назван самый счастливый день для каждого знака

10:51

Это провал: Меган и Гарри посоветовали исчезнуть по странной причине

10:47

Ретроград не помеха: трем знакам стоит готовиться к крутому повороту судьбы

10:35

Почему невесту переносят через порог: главные свадебные суеверия

10:29

Зеленые помидоры покраснеют на глазах: что положить рядом для быстрого созревания

10:18

Сильно беременную Натали Портман подловили в Париже

10:02

Голливудская актриса тайком стала мамой и вышла в свет с новорожденным

09:57

Знают далеко не все: как сказать "на углу дома" на украинском правильно

09:12

РФ цинично ударила ракетами и дронами по Кривому Рогу: есть погибший и много раненыхФото

08:51

Туск назвал истинную причину, по которой Польша должна помогать Украине

08:21

Более 600 дронов летели на Москву ночью: горят гигантские логистические комплексы

08:10

Опыт войны в Украине изменил тактику Ирана: Невзлин предупредил о последствияхмнение

07:14

РФ с ночи атакует Киев баллистикой и дронами: есть пострадавшие и масштабные пожарыФото

05:30

Черная полоса подходит к концу: какие знаки зодиака почувствуют облегчение

04:36

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

04:04

Яблоки пролежат до весны: главное правило сбора, о котором знают не все

03:44

Лук в яблочном уксусе: закуска, которая будет готова к ужину в тот же деньВидео

02:53

Как летом быстро отмыть белые шнурки и подошву обуви — простой способ

Реклама
01:05

"Последние времена": названы пугающие признаки приближения конца света

15 августа, суббота
23:12

РФ может начать новое наступление и усилить удары: в NYT назвали сроки

22:38

Популярная певица призналась, что едва не умерла во время тяжелой болезни

22:31

Китайский гороскоп на 17–23 августа: для Обезьян — прорыв, для Быков — подъем

22:23

Россия готовит массированный удар по Украине: какие вероятные цели и сроки атаки

22:13

Прислала тело в мусорном мешке: мать Яниса Тиммы сделала признание о Седоковой

22:06

"Нечем сбивать": Свитан предупредил о главной опасности обстрелов РФВидео

22:02

Зачем переворачивать и укутывать банки с закрутками: важное объяснение

21:32

РФ может уничтожить все украинские ТЭС: военный дал тревожный прогноз со сроками

21:32

Солнечный ветер приближается к Земле: когда ожидать мощного удара

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять