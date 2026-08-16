Сжигание мусора во дворе: за что грозит штраф в размере 6000 грн

Штрафы за сжигание растительности в Украине могут достигать тысяч гривен - за какие нарушения придется отвечать перед законом.

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Где можно разводить костёр / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что запрещено сжигать на участке

Какие правила действуют в отношении костров

Какие штрафы грозят нарушителям

Обычная уборка придомовой территории или дачного участка с сжиганием сухой листвы, травы и веток может обернуться пожаром и значительными денежными штрафами. В Украине действуют ограничения на использование открытого огня, а самовольное выжигание сухой растительности запрещено законом. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает SUD.UA, согласно правилам пожарной безопасности, разводить костры и пользоваться открытым огнем ближе чем в 30 метрах от зданий и сооружений запрещено. Место для костра нужно подготовить: очистить его до слоя почвы и обкопать полосой очищенной земли шириной не менее 2,5 метра.

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Расстояние от костра должно составлять:

не менее 30 метров - от зданий и сооружений;

не менее 25 метров - от мест стоянки автомобилей;

не менее 25 метров - от границы лиственного леса;

не менее 50 метров - от границы хвойного леса.

Категорически запрещается оставлять или выбрасывать нетушеную золу. Разводить костёр также нельзя в ветреную погоду. Для приготовления пищи на мангале или в другом специально оборудованном месте минимальное расстояние до зданий составляет 5 метров.

Выжигание растительности и использование топлива

Сезонная уборка не дает права просто сжигать сухостой, траву, листья и другие растительные остатки. Их выжигание запрещено.

Растительные материалы можно использовать в качестве топлива в случаях, предусмотренных правилами пожарной безопасности, в частности:

для приготовления пищи в печи или на мангале;

для отопления жилья при условии соблюдения правил пожарной безопасности;

для других разрешенных целей в специально оборудованных местах.

Как действовать, если соседи сжигают мусор

В случае нарушения сначала можно попробовать урегулировать ситуацию мирным путем. Если соседи не реагируют, стоит обратиться в полицию и зафиксировать факт сжигания на фото или видео. Для рассмотрения обращения важно указать точный адрес и обстоятельства нарушения.

В случае систематических нарушений можно подать письменное или коллективное заявление в соответствующие органы местной власти. Если возникла непосредственная угроза жизни, здоровью людей или имуществу, необходимо немедленно вызвать спасателей.

Размеры штрафов за нарушения

За выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, а также опавшей листвы и растительных остатков предусмотрены штрафы:

для граждан: от 3 060 до 6 120 грн;

от 3 060 до 6 120 грн; для должностных лиц: от 15 300 до 21 420 грн.

от 15 300 до 21 420 грн. За такие же действия на территориях природно-заповедного фонда:

для граждан: от 6 120 до 12 240 грн;

от 6 120 до 12 240 грн; для должностных лиц: от 21 420 до 30 600 грн.

За нарушение правил пожарной безопасности также предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и обстоятельств дела.

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