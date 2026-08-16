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Почему невесту переносят через порог: главные свадебные суеверия

Марина Иваненко
16 августа 2026, 10:35
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Свадебные приметы сохранились до наших дней - почему молодоженам не советовали видеться до церемонии и что сулит паук на платье.
Приметы о свадьбе
Приметы о свадьбе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Откуда взялась традиция переносить невесту через порог
  • Почему молодоженам не советовали видеться до свадебной церемонии
  • Какие приметы связаны с ножами, вуалью и пауком на платье

Многие современные пары во время подготовки к свадьбе даже не задумываются, почему соблюдают те или иные традиции. Впрочем, немало привычных свадебных ритуалов имеют давние корни и связаны с народными верованиями и суевериями. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщают на РБК-Украина, некоторые популярные свадебные приметы происходят из древних времен, хотя сегодня они воспринимаются скорее как романтическая классика.

Перенос невесты через порог

Обычай переносить невесту через порог берет свое начало в средневековой Европе. В те времена считалось, что невеста может легко подвергнуться воздействию злых духов, способных проникнуть через подошвы ее обуви.

Чтобы защитить молодую жену от этой опасности, жених переносил её на руках через порог нового дома. Так этот обычай стал своеобразным символическим оберегом от негативной энергии.

Почему молодоженам не следует видеться до церемонии

Существует также древняя приметка, согласно которой жених и невеста не должны видеться непосредственно перед свадьбой. Такое поверье связывают со временами, когда браки нередко заключались по договоренности между семьями.

Сегодня эта традиция для многих пар имеет скорее символическое значение. Молодожены могут соблюдать её как часть свадебного сценария или, наоборот, встретиться перед церемонией и провести совместную фотосессию.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Почему на свадьбу не рекомендуют дарить ножи

Ножи и другие острые предметы считаются нежелательными свадебными подарками. Согласно народным поверьям, такой подарок может символизировать разрыв отношений или ссоры.

В то же время существует способ нейтрализовать негативное значение приметы: тот, кто получает нож или другой острый предмет, должен дать дарителю монетку. Тогда считается, что вещь не подарили, а продали. Подобное поверье о ножах как символе разрыва дружбы или любви зафиксировано и в английском фольклоре.

Вуаль как защита от злых сил

Традиция носить свадебную вуаль имеет древние корни и, по распространённой версии, берёт начало ещё со времён Древнего Рима. Считалось, что покрывало защищает невесту от завистливых взглядов и негативного влияния.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Паук на свадебном платье

Найти паука на свадебном платье может показаться неприятной неожиданностью. Однако в английском фольклоре такая приметка, напротив, считается хорошим знаком. Она сулит молодой семье удачу и достаток.

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