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"Последние времена": названы пугающие признаки приближения конца света

Алексей Тесля
16 августа 2026, 01:05
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На приближение конца времен могут указывать сразу несколько процессов: войны, эпидемии, стихийные бедствия, голод, рост насилия.
'Последние времена': названы пугающие признаки приближения конца света
Раскрыто предупреждение о конце света / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • На приближение конца времен могут указывать сразу несколько процессов
  • Особое внимание уделяется современным технологиям

Христианская организация Lamb & Lion Ministries заявила, что человечество может приближаться к периоду, который в Библии описывается как "последние времена".

Свою позицию она изложила в материале с 50 предполагаемыми признаками скорого возвращения Христа, пишет Daily Mail.

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Авторы считают, что на приближение конца времен могут указывать сразу несколько процессов: войны, эпидемии, стихийные бедствия, голод, рост насилия, общественные конфликты и религиозный обман. Отдельно упоминаются напряженность вокруг Израиля и Иерусалима, которые организация связывает с библейскими пророчествами.

Особое внимание уделяется современным технологиям. По мнению авторов, развитие компьютеров, цифровых платежей и глобальных систем связи потенциально создает условия для сценариев, описанных в Книге Откровения. В частности, речь идет о возможности контролировать торговлю и распространять информацию одновременно на весь мир.

Организация также обращает внимание на развитие искусственного интеллекта, робототехники, виртуальной реальности и других технологий, пытаясь найти в них параллели с библейскими описаниями событий последних времен.

При этом важно, что подобные выводы являются религиозной интерпретацией, а не доказанным прогнозом. Библия не указывает конкретную дату конца света и прямо предупреждает, что точный день и час Второго пришествия людям неизвестны.

Таким образом, речь идет не о заявлении, что апокалипсис точно произойдет в определенный срок, а о попытке организации сопоставить современные события и технологические изменения с библейскими пророчествами.

Что помогает дожить до глубокой старости: выводы ученых

Исследователи из Стокгольма выяснили, что одним из ключевых факторов долгой жизни может быть не столько лечение болезней, сколько своевременная профилактика и снижение риска их появления.

Ученые сравнили состояние здоровья людей разных возрастных групп и обнаружили заметную разницу. Среди тех, кто достиг 100-летнего возраста, инфаркт миокарда перенесли около 12,5% участников. Для людей в возрасте от 80 до 89 лет этот показатель оказался значительно выше - сердечные приступы встречались почти у каждого четвертого.

По мнению исследователей, полученные результаты указывают на важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чем раньше человек начинает контролировать факторы риска и следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, тем выше вероятность сохранить здоровье на долгие годы.

Таким образом, долголетие, согласно этим данным, во многом связано с предупреждением серьезных заболеваний еще до того, как они успеют привести к тяжелым последствиям.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

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