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Зеленый перец быстро покраснеет: как ускорить созревание в августе

Мария Николишин
15 августа 2026, 21:20
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Простые приемы помогут собрать обильный и вкусный урожай перца еще до наступления холодов.
Зеленый перец быстро покраснеет: как ускорить созревание в августе
Как ускорить созревание перца в августе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какая подкормка ускоряет созревание перца
  • Как правильно собирать урожай перца

Август - последний летний месяц, когда огородники могут успеть собрать максимальный урожай сладкого перца до похолодания. Однако если плоды долго созревают, этот процесс можно легко ускорить.

Главред решил разобраться, как ускорить созревание перца в августе.

видео дня

Можно ли срывать недозрелый перец

Автор канала "Дом и приусадебный участок" в своем видео на YouTube рассказала о секретах подкормки и обработки, которые ускоряют созревание перца.

По ее словам, у каждого сорта перца есть два этапа созревания, и огородники редко дожидаются окончания этого цикла.

"Есть два вида зрелости перца: техническая и биологическая. Но от технической зрелости до биологической проходит почти месяц. Такой перец, находящийся в стадии биологической зрелости, вкуснее, в нем больше питательных веществ", - отмечает женщина.

Она добавила, что созревшие до технической стадии плоды можно собирать раньше срока, если куст перегружен завязями. Перенесенные в прохладное темное место перцы набирают цвет уже через неделю.

"Когда мы соберем эти перчики, это ускорит поступление питательных веществ в этот перец, и он быстрее наполнится, приобретет свою окраску. Через 7–10 дней перец станет вот такого цвета", - рассказывает специалист.

Как правильно собирать перец

При срезке плодов важно не повредить хрупкие стебли куста, поэтому автор видео советует пользоваться ножницами, а не руками.

Пустые пасынки без цветов и завязи также стоит удалять - они только отнимают ресурсы у растения.

"Мы смотрим и оставляем то количество цветков, на которое ваш куст сможет выделить питательных веществ. И уже во второй половине августа мы можем прищипывать верхушку куста", - объясняет авторка канала.

Зеленый перец быстро покраснеет: как ускорить созревание в августе
Что любит и не любит перец / Инфографика: Главред

Чем подкормить перец в августе

Во второй половине лета растения переходят в режим плодоношения, поэтому состав удобрений кардинально меняется по сравнению с весенней подкормкой.

"В августе уже не нужно применять никакие удобрения, содержащие азот. Мы используем фосфор и калий - это позволяет ускорить процесс набора веса наших плодов", - подчеркивает женщина.

Получить фосфор и калий можно из подручных средств, не тратясь на покупные препараты. В частности, можно использовать настой древесной золы, который вносят под корень или используют для опрыскивания листьев.

"Берем один литр золы, заливаем тремя литрами кипятка. Эта зола настаивается до полного остывания. Затем доливаем воду до 10 литров, процеживаем и можем опрыскивать перец", - говорит автор видео.

Как ускорить созревание перца – видео:

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Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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