Не "суеверный": как правильно назвать человека, который верит в приметы

В украинском языке есть несколько точных эквивалентов слова "суеверный", и некоторые из них могут удивить.

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Как сказать "суеверный" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Как правильно сказать "суеверный" на украинском

Какие слова можно использовать вместо "суеверный"

Что означает слово "предсудебный"

В украинском языке есть немало интересных слов, которыми можно заменить привычные иноязычные или разговорные варианты. Одно из таких понятий - человек, который верит в приметы, гадания и сверхъестественные силы.

Главред узнал, как правильно сказать "суеверный" на украинском языке и какие красивые синонимы можно использовать в разных ситуациях.

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Как сказать "суеверный" на украинском

Журналист и языковой активист Рами Аль Шайер в видео в TikTok объяснил, что слово "суеверный" можно заменить несколькими украинскими синонимами. По его словам, "передсудный" - один из вариантов для обозначения человека, который верит в сверхъестественные силы, приметы или гадания без научного обоснования.

"Суеверие - это тщетная вера в сверхъестественные силы, приметы или гадания, не имеющая научного обоснования", - пояснил он.

В то же время слово "передсудный" довольно необычно для современной разговорной речи и в большей степени относится к литературной лексике.

Какие еще слова можно использовать

Вместо "суеверный" автор предлагает обратить внимание на слово "марноверный". Оно означает человека, склонного к суеверию, то есть вере в приметы, предрассудки и сверхъестественные явления.

Смотрите видео о том, как правильно сказать "суеверный" на украинском языке:

Также в соответствующем контексте можно употреблять слово "забобонный". Это один из самых распространенных для украинского языка вариантов.

Например, можно сказать: "Он забобонный и всегда обращает внимание на приметы" или "Она марноверная и верит в предсказания".

По словам Аль-Шаера, в отдельных случаях для описания человека с необычными или иллюзорными представлениями о мире может подойти слово "причудливый".

В то же время слово "предвзятый" уместно только в отдельных контекстах, поскольку оно имеет несколько иное значение. Оно означает склонность к необъективному отношению или заранее сформированному мнению.

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О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шайер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

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