Как усилить действие порошка при стирке: хитрый трюк с мусорным пакетом

Улучшить качество стирки одежды можно и без дорогих средств.

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Лайфхак для стирки с порошком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как мусорный пакет экономит стиральный порошок

Нужно ли включать дополнительное полоскание после применения лайфхака

Чтобы идеально очистить грязную одежду в стиральной машине, не всегда достаточно использовать только стиральный порошок. Но есть необычный лайфхак, как усилить действие порошка.

Главред узнал, что им в TikTok поделился украинский блогер, клинктокер Марк Любчик. Он советует класть вместе с грязной одеждой в барабан стиральной машины мусорный пакет.

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Зачем класть мусорный пакет в стиральную машину

По словам блогера, способ применения довольно прост: сначала нужно загрузить стиральную машину, после чего добавить мусорный пакет и стиральный порошок.

"И не нужно покупать различные усилители (для стирки - Главред)", - подчеркнул Марк Любчик.

Клинтокер отметил, что мусорный пакет существенно увеличивает количество пены, что позволяет экономить стиральное средство.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Нужно ли включать дополнительное полоскание

После стирки с использованием большего количества пены блогер советует обратить внимание на этап дополнительного полоскания.

"Ну и чтобы лучше вымыть весь этот порошок, просто включаем дополнительное полоскание", - добавил он.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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