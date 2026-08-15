Как усилить действие порошка при стирке: хитрый трюк с мусорным пакетом

Вы узнаете:
- Как мусорный пакет экономит стиральный порошок
- Нужно ли включать дополнительное полоскание после применения лайфхака
Чтобы идеально очистить грязную одежду в стиральной машине, не всегда достаточно использовать только стиральный порошок. Но есть необычный лайфхак, как усилить действие порошка.
Главред узнал, что им в TikTok поделился украинский блогер, клинктокер Марк Любчик. Он советует класть вместе с грязной одеждой в барабан стиральной машины мусорный пакет.
Зачем класть мусорный пакет в стиральную машину
По словам блогера, способ применения довольно прост: сначала нужно загрузить стиральную машину, после чего добавить мусорный пакет и стиральный порошок.
"И не нужно покупать различные усилители (для стирки - Главред)", - подчеркнул Марк Любчик.
Клинтокер отметил, что мусорный пакет существенно увеличивает количество пены, что позволяет экономить стиральное средство.
Нужно ли включать дополнительное полоскание
После стирки с использованием большего количества пены блогер советует обратить внимание на этап дополнительного полоскания.
"Ну и чтобы лучше вымыть весь этот порошок, просто включаем дополнительное полоскание", - добавил он.
Смотрите видео с лайфхаком:
@marclyubchyk Так просто, а так эффективно? #clening#washing#лайфхак#lifehack♬ That Couch Potato Again - Prod. By Rose
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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