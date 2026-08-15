Можно ли грызть прямо с початка: как правильно есть вареную кукурузу

Эксперт по этикету объяснил, как есть кукурузу, чтобы не опозориться за столом

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Как есть кукурузу - эксперт по этикету назвал главную ошибку / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Почему початок запрещено грызть

Как срезать зерна ножом и есть вилкой

Когда есть кукурузу прямо с початка все же допустимо

Грызть початок кукурузы прямо из рук - грубое нарушение правил этикета. Об этом заявил авторитетный британский эксперт по этикету Уильям Хэнсон. Вместо этого он советует воспользоваться ножом и вилкой.

Свою позицию специалист сформулировал подчеркнуто резко, сравнив такую манеру с поведением животных.

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"Категорически не делаем следующего: не берём початок в руки и не начинаем его грызть, как какие-то лесные зверьки. Никаких бобровых действий, пожалуйста", - подчеркивает Хэнсон.

Альтернативу эксперт описывает как вполне простую последовательность действий, доступную даже за домашним столом.

"Используйте нож, срежьте, отделив часть зёрен, а затем, отделив столько, сколько хотите, возьмите вилку и ешьте обычным способом", - советует он.

Смотрите видео - Как есть кукурузу по правилам этикета:

В ресторане и дома правила разные

В заведениях кукурузу обычно приносят уже очищенной: зерна снимают с початка и выкладывают на тарелку - так, чтобы посетитель использовал вилку.

Неформальная домашняя атмосфера дает больше свободы - здесь початок в руках не считается нарушением. Ключевое условие одно: руки должны быть чистыми.

Соль пальцами и другие промахи за столом

Самую распространенную ошибку гости допускают тогда, когда хотят добавить кукурузе вкуса. Попытка взять щепотку из открытой солонки пальцами нарушает сразу два принципа - гигиенический и эстетический. Правильный вариант предполагает, что рядом с солонкой лежит специальная ложечка.

Сливочное масло на початок тоже наносят ножом, а не руками. Чтобы есть было удобнее, початок можно разрезать на несколько частей еще до варки.

Отдельного внимания требуют салфетки - блюдо вкусное, но довольно "неопрятное", поэтому их наличие на столе говорит о воспитанности хозяев.

Для подачи лучше всего подходит молодая кукуруза: она нежнее на вкус, её легче жевать и удобнее есть даже прямо с початка.

Как писал Главред, ранее британский эксперт по этикету Уильям Хэнсон рассказал о правилах поведения за столом, а именно - как держать, использовать и размещать столовые приборы.

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О персоне: Уильям Хэнсон Уильям Хэнсон (William Richard Henry Hanson) - ведущий британский эксперт по этикету, автор бестселлеров и основатель компании The English Manner, которая специализируется на обучении этикету, протоколу и современным манерам. Его часто приглашают в качестве консультанта в правительства, корпорации и представителей королевских семей. Хэнсон - выпускник Clifton College и Университета Манчестера. Член Королевского общества искусств (FRSA) с 2017 года, пишет Википедия. Хенсон является автором двух книг, ставших бестселлерами по версии Sunday Times, ведет популярные подкасты, в частности The Luxury Podcast, и активно делится знаниями в соцсетях, где имеет миллионы подписчиков.

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