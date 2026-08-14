Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

Кратко:
- После Украины Молдова является одним из главных приоритетов Москвы
- Путин не отказался от планов захвата части юга Украины
Российский диктатор Владимир Путин на закрытом совещании в декабре прошлого года поставил перед российским военным руководством задачу к 2026 году добиться "распада НАТО и ЕС изнутри". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными западной разведки.
По информации издания, ключевую роль в реализации этих планов Кремль отводит Молдове. По оценкам западных разведслужб, после Украины она является одним из главных приоритетов Москвы.
Хотя Молдова не входит ни в НАТО, ни в Европейский союз, ее географическое положение имеет стратегическое значение. Страна находится между Украиной и государствами - членами Альянса, поэтому ее контроль потенциально мог бы использоваться Россией как плацдарм для дальнейшего давления и агрессии в отношении Запада.
Как отмечает NYT, Москва уже применяет различные методы для дестабилизации Молдовы. В частности, российская сторона, по данным источников издания, организовывала схемы подкупа избирателей и другие операции с целью вмешательства во внутренние политические процессы.
Предполагается, что одна из главных целей Кремля заключается в ослаблении или смене проевропейского правительства Молдовы. В дальнейшем Россию, как утверждают собеседники NYT, может интересовать использование территории страны для проведения враждебных операций против Украины и Европейского союза.
Источники издания также считают, что Путин не отказался от планов захвата части юга Украины. Потенциально это позволило бы России создать сухопутный коридор в направлении Молдовы и обеспечить наземное соединение с непризнанным Приднестровьем, где находятся российские войска.
NYT напоминает, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Александр Лукашенко демонстрировал карту предполагаемого перемещения российских войск. На ней, в частности, был обозначен сценарий вторжения в Приднестровье. Однако реализовать этот план российским силам не удалось.
Советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру заявил, что Кремль по-прежнему стремится превратить Молдову в плацдарм для проведения атак не только против Украины, но и против Европейского союза.
Чем грозит Украине выход США из НАТО - мнение эксперта
Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив считает, что возможные внутренние противоречия в НАТО могут существенно повлиять на будущую поддержку Украины и ситуацию с безопасностью в Европе.
По словам эксперта, один из возможных сценариев является негативным - выход США из Североатлантического альянса. В таком случае страны Европы могут сосредоточиться на собственной обороне и накоплении ресурсов, что способно ослабить существующие международные институты.
В то же время Андрусив подчеркивает, что такое развитие событий не является неизбежным. По его мнению, кризис может стать толчком для европейских государств к укреплению собственной обороноспособности и созданию нового формата оборонного сотрудничества.
Вступление Украины в НАТО - новости по теме
Ранее Главред писал, что западные союзники считают вступление Украины в НАТО маловероятным, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла более эффективно реагировать на агрессию со стороны России.
Напомним, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что скептически оценивает возможность вступления Украины в НАТО. Такое мнение он высказал во время дискуссии по вопросам евроатлантической интеграции на общем совещании украинских послов в Киеве, сообщает "Европейская правда".
Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит Украины в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.
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Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
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