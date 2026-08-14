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Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

Виталий Кирсанов
14 августа 2026, 21:31
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Предполагается, что одна из главных целей Кремля заключается в ослаблении или смене проевропейского правительства Молдовы.
Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС
Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/RIAKremlinpool, eu-ua.kmu.gov.ua

Кратко:

  • После Украины Молдова является одним из главных приоритетов Москвы
  • Путин не отказался от планов захвата части юга Украины

Российский диктатор Владимир Путин на закрытом совещании в декабре прошлого года поставил перед российским военным руководством задачу к 2026 году добиться "распада НАТО и ЕС изнутри". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными западной разведки.

По информации издания, ключевую роль в реализации этих планов Кремль отводит Молдове. По оценкам западных разведслужб, после Украины она является одним из главных приоритетов Москвы.

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Хотя Молдова не входит ни в НАТО, ни в Европейский союз, ее географическое положение имеет стратегическое значение. Страна находится между Украиной и государствами - членами Альянса, поэтому ее контроль потенциально мог бы использоваться Россией как плацдарм для дальнейшего давления и агрессии в отношении Запада.

Как отмечает NYT, Москва уже применяет различные методы для дестабилизации Молдовы. В частности, российская сторона, по данным источников издания, организовывала схемы подкупа избирателей и другие операции с целью вмешательства во внутренние политические процессы.

Предполагается, что одна из главных целей Кремля заключается в ослаблении или смене проевропейского правительства Молдовы. В дальнейшем Россию, как утверждают собеседники NYT, может интересовать использование территории страны для проведения враждебных операций против Украины и Европейского союза.

Источники издания также считают, что Путин не отказался от планов захвата части юга Украины. Потенциально это позволило бы России создать сухопутный коридор в направлении Молдовы и обеспечить наземное соединение с непризнанным Приднестровьем, где находятся российские войска.

NYT напоминает, что еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Александр Лукашенко демонстрировал карту предполагаемого перемещения российских войск. На ней, в частности, был обозначен сценарий вторжения в Приднестровье. Однако реализовать этот план российским силам не удалось.

Советник президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру заявил, что Кремль по-прежнему стремится превратить Молдову в плацдарм для проведения атак не только против Украины, но и против Европейского союза.

НАТО vs "Ось зла"
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Чем грозит Украине выход США из НАТО - мнение эксперта

Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив считает, что возможные внутренние противоречия в НАТО могут существенно повлиять на будущую поддержку Украины и ситуацию с безопасностью в Европе.

По словам эксперта, один из возможных сценариев является негативным - выход США из Североатлантического альянса. В таком случае страны Европы могут сосредоточиться на собственной обороне и накоплении ресурсов, что способно ослабить существующие международные институты.

В то же время Андрусив подчеркивает, что такое развитие событий не является неизбежным. По его мнению, кризис может стать толчком для европейских государств к укреплению собственной обороноспособности и созданию нового формата оборонного сотрудничества.

Вступление Украины в НАТО - новости по теме

Ранее Главред писал, что западные союзники считают вступление Украины в НАТО маловероятным, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла более эффективно реагировать на агрессию со стороны России.

Напомним, что посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что скептически оценивает возможность вступления Украины в НАТО. Такое мнение он высказал во время дискуссии по вопросам евроатлантической интеграции на общем совещании украинских послов в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит Украины в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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