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Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев

Анна Косик
14 августа 2026, 08:04обновлено 14 августа, 08:40
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Успех мирного соглашения будет зависеть от намерений страны-посредника.
Мирное соглашение с РФ: СМИ выяснили, какого сценария переговоров опасается Киев
Без участия США некоторые украинские чиновники не видят перспектив развития переговоров, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Киев склоняется к участию США в будущем соглашении с РФ
  • Визит команды Трампа в Украину до сих пор не состоялся
  • В Киеве опасаются давления ради быстрой внешней победы

Высшее руководство Украины все больше склоняется к тому, что без привлечения Вашингтона завершить войну с Россией невозможно. Об этом пишет издание Politico.

Несмотря на это, украинские чиновники не уверены, будут ли американские переговорщики работать на приемлемых для украинской стороны условиях, или администрация Дональда Трампа будет оказывать давление на Киев, чтобы добиться внешнеполитического успеха на фоне неудач на Ближнем Востоке.

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Часть представителей Украины рассматривает американское присутствие за столом переговоров как единственный реальный механизм прекращения боевых действий и положительно оценивает потенциальные дипломатические шаги Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Показательно, что обещанный ранее приезд переговорной группы Трампа в украинскую столицу так и не состоялся, тогда как сами американские представители неоднократно летали в Россию. Несмотря на это, в Киеве именно их визит считают наиболее вероятным шансом на заключение соглашения.

Риск скорого соглашения на условиях Кремля существует

Альтернативная позиция внутри украинского руководства сводится к следующему предостережению: дипломатические провалы Белого дома в других регионах будут подталкивать его к поиску немедленного результата в Украине.

Речь идет прежде всего об отказе Израиля от соглашения по Газе. Следствием этого может стать давление на Киев, чтобы тот согласился на мирное соглашение, максимально приближенное к требованиям Кремля, с целью создать видимость успешной американской дипломатии.

"Независимо от того, идет ли речь об Иране или о Газе, если это воспринимается как неудача администрации, то это оказывает большее давление на администрацию и создает более сильную мотивацию для достижения успеха - или создания видимости успеха - в другом месте", - говорится в статье.

Вашингтон может усилить давление на Кремль

В то же время ход боевых действий, складывающийся в пользу Украины, наряду с неблагоприятной для США обстановкой на Ближнем Востоке создает предпосылки для пересмотра курса на ослабление давления на Москву.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Даниэль Фрид убежден, что среди многочисленных внешнеполитических направлений именно украинское имеет наибольшие шансы принести Вашингтону благоприятный результат в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Почему США уже не могут заставить Путина пойти на мир

Главред писал, что, по мнению директора Украинского института будущего, руководителя аналитического центра "Деловая Столица", политического эксперта Вадима Денисенко, Путин не испытывает достаточного внешнего давления.

Путин не готов идти ни на какие переговоры без реального внешнего давления, а США самостоятельно это давление обеспечить не могут, особенно на фоне полной пробуксовки в Иране.

Мирное урегулирование войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина передала России через посредника предложение о взаимном прекращении атак на гражданские суда и другие объекты в Черном море.

Ранее Украина заявила о передаче партнерским странам подробных инициатив по завершению войны. Однако в Кремле говорят о полном отсутствии какой-либо информации по этому поводу.

Накануне стало известно, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют поездку в Россию, где должны обсудить возможное прекращение войны против Украины.

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Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединённых Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвящённые политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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