Обстрелов станет больше: РФ готовит удары по гражданским объектам в одной области

Ключевые тезисы:
- РФ усилила удары по гражданским объектам Черниговской области
- Цели - АЗС, склады с продуктами, логистические центры
Страна-агрессор Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре Черниговской области, и в ближайшее время их количество будет только расти. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Тимошко в эфире "Суспільне Студия".
По его словам, перечень целей врага заметно изменился: вместо единичных атак на прифронтовые населенные пункты россияне систематически наносят удары по объектам, от которых зависит повседневная жизнь региона.
"Враг увеличивает количество ударов, причем именно ударов по гражданской инфраструктуре, связанной с логистическими центрами, автозаправочными станциями, складскими помещениями, в которых хранятся продукты и другие вещи. Они пытаются создать, скажем так, краткосрочные перебои в транспортной сфере, в поставках продуктов, в снабжении", - подчеркнул он.
Начальник полиции убежден, что интенсивность обстрелов будет только нарастать.
"Интенсивность обстрелов будет нарастать, и мы не можем говорить, что ситуация с безопасностью в целом улучшается", - сказал Тимошко.
Россия начала атаковать Черниговскую область "Бандеролями"
Кроме того, россияне начали атаковать Черниговскую область ракетами "Бандероль". Главная проблема этого оружия - не мощность, а то, как мало времени оно оставляет на реакцию противовоздушной обороны и людей.
"В чем особенность этой ракеты? Есть случаи, когда мы не видим, скажем, запуска этой ракеты, а замечаем ее уже непосредственно в момент нанесения удара, в последний момент, когда она входит в зону поражения. Это, конечно, создает трудности и для населения, и для нас", - подытожил начальник полиции.
Россия может усилить удары по украинской энергетике
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что Россия может активизировать удары по энергетической инфраструктуре Украины с началом осенне-зимнего периода.
По его словам, среди потенциальных целей врага - объекты газовой отрасли.
"Мы считаем, что в осенне-зимний период, помимо объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжение, под угрозой атак также может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на четверг, 13 августа, российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате атаки возникли повреждения и пожар.
Днем 13 августа в Одесской области российский реактивный "Шахед" поразил локомотив пассажирского поезда. Погибли машинист и его помощник. 340 пассажиров и поездная бригада были эвакуированы в безопасное место. Среди них пострадавших нет.
В то же время в ГУР предупредили, что Россия накопила около 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань" различных модификаций. Дроны страна-агрессор может использовать для проведения массированных комбинированных атак по территории Украины.
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Об источнике: ГУР
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