Дрон РФ прицельно попал в поезд с 340 пассажирами на Одесчине: есть погибшие

По предварительной информации, в результате удара погибли машинист и его помощник.

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В Одесской области реактивная ракета "Шахед" прицельно поразила пассажирский поезд (фото иллюстративное) / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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РФ ударила реактивным "Шахедом" по поезду в Одесской области

Дрон попал в локомотив поезда, убив машиниста и его помощника

340 пассажиров и поездная бригада эвакуированы, пострадавших среди них нет

В Одесской области российский реактивный "Шахед" попал в локомотив пассажирского поезда. Погибли машинист и его помощник.

О трагедии сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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"К сожалению, вынужден лично сообщить о самом страшном: по предварительным данным, этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде - машинисту и его помощнику", - говорится в сообщении.

По его словам, угрозу со стороны беспилотника зафиксировали заранее, после чего команда мониторинга передала команду остановить поезд. В этот момент он заезжал на станцию, чтобы пассажиры могли безопасно эвакуироваться.

Однако из-за резкого маневра реактивного "Шахеда" времени на полную остановку поезда и эвакуацию локомотивной бригады не хватило.

В то же время 340 пассажиров и поездная бригада были эвакуированы в безопасное место. Среди них пострадавших нет.

В настоящее время для пассажиров организован трансфер в Одессу на автобусах.

"Это ужасный ежедневный террор и прицельная атака на мирных жителей. Склоняем голову перед героизмом наших коллег - они погибли, останавливая поезд для безопасной высадки и спасения своих пассажиров", - говорится в сообщении.

РФ собрала дроны и готовит новую массированную атаку

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили, что страна-агрессор Россия накопила около 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань" различных модификаций.

Отмечается, что эти дроны враг может использовать для проведения массированных комбинированных атак по территории Украины.

"Россия накапливает эти беспилотники для проведения массированных комбинированных ударов по территории Украины. В то же время ограниченные производственные возможности не позволяют российским войскам постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков", - подчеркнули в ГУР.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Удары РФ по железной дороге - последние новости

Напомним, утром 8 августа российские войска атаковали поезд, следующий по маршруту "Сумы – Киев". В результате атаки загорелся локомотив поезда.

Кроме того, 19 июля российские войска совершили очередной теракт против гражданского населения, атаковав беспилотником пассажирский поезд в Запорожской области. Благодаря четким и оперативным действиям железнодорожников трагедии удалось избежать.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Сумы ударными дронами. В результате атаки есть пострадавшие. Обломки вражеского дрона упали на пассажирский поезд. Вражеский дрон был сбит над зданием вокзала. Был поврежден поезд №143 Сумы - Рахов.

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Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объёмам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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