Зачем оставлять кофейную гущу на террасе: трюк поможет решить назойливую проблему

Не спешите выбрасывать кофейную гущу после утреннего кофе.

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Зачем оставлять кофейную гущу на террасе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Зачем ставить миску с кофейной гущей на террасе

Как кофейная гуща помогает отпугивать насекомых

Для чего добавлять соду в кофейную гущу

В августе садоводы советуют обратить внимание на метод, который не требует затрат и в то же время помогает решить сразу несколько проблем. Использованная кофейная гуща, которую большинство людей просто выбрасывает, может стать эффективным средством для отпугивания насекомых и нейтрализации неприятных запахов, пишет Главред со ссылкой на Express.

Как кофейная гуща действует на насекомых

Специалисты объясняют, что комары, пауки и другие мелкие вредители обладают чувствительным обонянием и не переносят резкого запаха кофе. Если высушенную кофейную гущу разместить на террасе или подоконнике, она создает естественный барьер, который удерживает насекомых подальше. Эксперты добавляют, что этот способ может помочь не только против комаров, но и против ос и даже пчел, которые часто мешают отдыху на открытом воздухе.

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Двойная польза: отпугивание и очищение воздуха

Кофейная гуща содержит азот, который помогает нейтрализовать запахи, а не просто маскировать их. Она естественным образом поглощает неприятные ароматы и оставляет легкий кофейный оттенок. Это делает её универсальным средством для дома: миску с высушенным кофе можно поставить в холодильник, морозильную камеру, мусорное ведро или даже в машину, чтобы избавиться от запаха сырости или еды.

Как защитить дом от насекомых / Инфографика: Главред

Как правильно подготовить кофейную гущу

Чтобы метод сработал, важно высушить кофе перед использованием. Для этого достаточно разложить гущу на тарелке и дождаться, пока она полностью высохнет. Влажный кофе быстро плесневеет, поэтому этот этап является ключевым. После высыхания его можно пересыпать в небольшой контейнер или пакет и добавить две-три ложки пищевой соды. Такая смесь станет ещё более эффективной, поскольку сода усиливает способность поглощать запахи, а кофейный аромат отпугивает насекомых.

Где использовать кофейную гущу

Поставьте миску с кофейной смесью там, где нужна защита от запахов или насекомых: на террасе, возле мусорного контейнера, в холодильнике или даже рядом с местами для домашних животных.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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