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Солнечное затмение таит серьезную угрозу: предупреждение о фатальной ошибке

Алексей Тесля
12 августа 2026, 03:45
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Пренебрегать правилами безопасности не стоит из-за того, что повреждение глаз может произойти без боли.
солнечное затмение
Раскрыта опасность затмения / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Полную фазу затмения можно будет наблюдать только в отдельных регионах
  • Для прямого наблюдения необходимы специальные солнечные очки
  • Прямое воздействие солнечного излучения способно вызвать ретинопатию

12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет наблюдать только в отдельных регионах.

Тогда как во многих странах Европы будет видна частичная фаза, пишет UNILAD.

видео дня

Однако наблюдать за затмением нужно с особой осторожностью. Даже когда Луна закрывает значительную часть солнечного диска, оставшегося света достаточно, чтобы серьезно повредить зрение. Обычные солнцезащитные очки для этого не подходят.

Для прямого наблюдения необходимы специальные солнечные очки или фильтры, соответствующие стандарту ISO 12312-2. Использовать вместо них закопченное стекло, пленку, рентгеновские снимки и другие подручные материалы не рекомендуется.

Особая осторожность требуется при использовании бинокля, телескопа или фотокамеры. Защитный солнечный фильтр должен находиться непосредственно перед объективом. Без него концентрированный солнечный свет может повредить не только зрение наблюдателя, но и оптическое оборудование.

Самый безопасный вариант для тех, кто не располагает подходящими средствами защиты, - посмотреть трансляцию затмения онлайн.

Пренебрегать правилами безопасности не стоит из-за того, что повреждение глаз может произойти без боли. Прямое воздействие солнечного излучения способно вызвать солнечную ретинопатию - поражение сетчатки. Ее последствия могут проявиться позднее в виде затуманенного зрения, искажений, слепых пятен и других нарушений.

Что важно помнить

Чтобы рассматривать Солнце во время затмения без риска для зрения, необходимо заранее приобрести специальные очки с защитой от солнечного излучения или сертифицированный фильтр для наблюдений. Стандартные солнцезащитные очки для этой цели не подходят, поскольку не обеспечивают необходимого уровня защиты глаз.

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Об источнике: UNILAD

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Солнечное затмение
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