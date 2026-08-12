Жареные баклажаны получатся как в ресторане: секрет всего в одном ингредиенте

Баклажаны - универсальный овощ, который можно готовить десятками способов. Их жарят, запекают, тушат и даже маринуют. Но есть один прием, который превращает обычные кусочки в закуску ресторанного уровня.
Кулинарная блогерша lypovva_g в своём Instagram советует перед обжариванием обвалять баклажаны в кукурузном крахмале, а во время приготовления добавить соус терияки. Главред делится пошаговым рецептом.
Как правильно выбрать баклажаны
Для этого рецепта лучше всего подойдут молодые плоды с гладкой, блестящей кожицей и плотной мякотью без крупных семян. Они не имеют горечи и не требуют длительного вымачивания. Если же овощи кажутся горьковатыми, достаточно посыпать их солью, оставить на десять минут и промокнуть бумажными полотенцами - так уйдет лишняя влага и неприятный привкус.
Пошаговое приготовление
Ингредиенты
- баклажаны - 2 шт.;
- кукурузный крахмал - 2 ст. л.;
- соус "Терияки" - для обжаривания;
- соль - 0,5 ч. л.;
- растительное масло - для жарки;
- зеленый лук, кунжут - для подачи.
Баклажаны нарежьте брусочками среднего размера, посыпьте солью и оставьте на десять минут. Затем тщательно промокните кусочки бумажными полотенцами и обваляйте в кукурузном крахмале. На сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте баклажаны до золотистой корочки, периодически переворачивая. Добавьте соус терияки и тушите несколько минут, чтобы овощи хорошо пропитались ароматом
Секрет обжаривания
Чтобы баклажаны оставались нежными внутри и имели золотистую корочку снаружи, их нужно готовить на хорошо разогретой сковороде. Важно не выкладывать сразу много кусочков: в таком случае они начнут тушиться в собственном соку, а не подрумяниваться. Крахмал создает тонкую оболочку, которая сохраняет сочность, а терияки придает насыщенный вкус и легкий карамельный оттенок.
Такие баклажаны прекрасно сочетаются с рисом или лапшой и могут стать как самостоятельной закуской, так и частью обеда в азиатском стиле.
Смотрите видео с рецептом закуски из баклажанов:
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Об авторе: lypovva
lypovva - страница в TikTok украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.
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