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Известковый налет в унитазе растворится за несколько минут - лайфхак с фольгой

Анна Косик
11 августа 2026, 19:03
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Избавиться даже от застарелого известкового налета можно за считанные минуты, если знать один способ.
Известковый налет в унитазе растворится за несколько минут — лайфхак с фольгой
Лайфхак для борьбы с известковым налетом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что нужно для удаления известкового налета в унитазе
  • Как очистить унитаз от застарелого налета

Обычная кухонная фольга может пригодиться не только при приготовлении еды, но и при уборке санузла. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша София Сизова.

Главред узнал, что, по её словам, с помощью шарика из фольги можно бороться с известковым налетом в унитазе. Для этого способа понадобятся ещё несколько простых компонентов, которые помогут справиться даже с застарелыми загрязнениями.

видео дня
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Как очистить унитаз от известкового налета

Для очистки унитаза София Сизова советует использовать шарик из фольги, соду, горячую воду и уксус. Фольгу нужно сформировать в шарик и поместить в унитаз, после чего добавить остальные компоненты.

Блогерша отмечает, что для этого способа достаточно двух ложек соды и половины стакана уксуса. При этом вода должна быть именно горячей, но не кипятком.

"Даже самый застарелый налёт растворяется на глазах", - утверждает София.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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