Известковый налет в унитазе растворится за несколько минут — лайфхак с фольгой

Вы узнаете:
- Что нужно для удаления известкового налета в унитазе
- Как очистить унитаз от застарелого налета
Обычная кухонная фольга может пригодиться не только при приготовлении еды, но и при уборке санузла. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша София Сизова.
Главред узнал, что, по её словам, с помощью шарика из фольги можно бороться с известковым налетом в унитазе. Для этого способа понадобятся ещё несколько простых компонентов, которые помогут справиться даже с застарелыми загрязнениями.
Как очистить унитаз от известкового налета
Для очистки унитаза София Сизова советует использовать шарик из фольги, соду, горячую воду и уксус. Фольгу нужно сформировать в шарик и поместить в унитаз, после чего добавить остальные компоненты.
Блогерша отмечает, что для этого способа достаточно двух ложек соды и половины стакана уксуса. При этом вода должна быть именно горячей, но не кипятком.
"Даже самый застарелый налёт растворяется на глазах", - утверждает София.
Смотрите видео с лайфхаком:
@sizovasofiaa Три лайфхака для дома ✅ #лайфхак#полезно#лайфхаки#уборка♬ оригинальная аудиозапись - Сизова София
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
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