Популярная Тик-Ток блогерша не перенесла хейта: ушла прямо в прямом эфире

Ужасный инцидент произошел 5 августа, когда Чан вела прямую трансляцию из своей квартиры.

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Популярная инфлюенсер не выдержала травли / Коллаж Главред, фото Instagram/minann22

Кратко:

Что с собой сделала Чан

Что стало причиной смерти

K-pop инфлюенсер Мина Чан, по всей видимости, покончила жизнь самоубийством во время прямой трансляции в TikTok после резкой критики со стороны поклонников K-pop.

Как пишет Page Six, 26-летняя Чан была известна как активная поклонница K-pop группы ENHYPEN и имела более 80 000 подписчиков в TikTok.

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Ужасный инцидент произошел 5 августа, когда Чан вела прямую трансляцию из своей квартиры. Полицейский участок Йонсан сообщил изданию, что полиция обнаружила ее мертвой около 5:33 утра после получения заявления от одного из ее знакомых.

Сообщается, что многие пользователи социальных сетей призывали власти помочь японской звезде социальных сетей, проживавшей в Южной Корее, во время прямой трансляции.

Популярная инфлюенсер стала жертвой хейта / Фото Instagram/minann22

Ее младшая сестра Чан подтвердила ее смерть на следующий день в Instagram Stories.

"Моя любимая старшая сестра, которая всегда была добра и приветлива со всеми, кого встречала, ушла из жизни", - говорится в сообщении. "Прошу вас помнить о моей сестре в своих мыслях и молитвах".

Популярная инфлюенсер стала жертвой хейта / Фото Instagram/minann22

Перед смертью Чан столкнулась с резкой критикой со стороны фанатов ENHYPEN из-за инцидента во время выступления бойз-бэнда в США в прошлом месяце.

Популярная инфлюенсер стала жертвой хейта / Фото Instagram/minann22

Чан пыталась попросить участника группы Сону передать цветы другому участнику, Ни-ки, который, как и Чан, родом из Японии, и некоторые фанаты обвинили ее в нарушении правил.

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