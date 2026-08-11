Популярная Тик-Ток блогерша не перенесла хейта: ушла прямо в прямом эфире

Кратко:
- Что с собой сделала Чан
- Что стало причиной смерти
K-pop инфлюенсер Мина Чан, по всей видимости, покончила жизнь самоубийством во время прямой трансляции в TikTok после резкой критики со стороны поклонников K-pop.
Как пишет Page Six, 26-летняя Чан была известна как активная поклонница K-pop группы ENHYPEN и имела более 80 000 подписчиков в TikTok.
Ужасный инцидент произошел 5 августа, когда Чан вела прямую трансляцию из своей квартиры. Полицейский участок Йонсан сообщил изданию, что полиция обнаружила ее мертвой около 5:33 утра после получения заявления от одного из ее знакомых.
Сообщается, что многие пользователи социальных сетей призывали власти помочь японской звезде социальных сетей, проживавшей в Южной Корее, во время прямой трансляции.
Ее младшая сестра Чан подтвердила ее смерть на следующий день в Instagram Stories.
"Моя любимая старшая сестра, которая всегда была добра и приветлива со всеми, кого встречала, ушла из жизни", - говорится в сообщении. "Прошу вас помнить о моей сестре в своих мыслях и молитвах".
Перед смертью Чан столкнулась с резкой критикой со стороны фанатов ENHYPEN из-за инцидента во время выступления бойз-бэнда в США в прошлом месяце.
Чан пыталась попросить участника группы Сону передать цветы другому участнику, Ни-ки, который, как и Чан, родом из Японии, и некоторые фанаты обвинили ее в нарушении правил.
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