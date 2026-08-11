Большинство ошибается: чем на самом деле отличаются куры с желтой и белой кожей

Желтый или белый цвет кожи курицы часто влияет на выбор покупателей, однако этот показатель не всегда означает разницу в качестве или полезности мяса.

https://glavred.info/life/bolshinstvo-oshibaetsya-chem-na-samom-dele-otlichayutsya-kury-s-zheltoy-i-beloy-kozhey-10787618.html Ссылка скопирована

В чем разница между желтой и белой курицей и какую лучше выбрать / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему кожа курицы бывает желтой или белой

Действительно ли желтая курица полезнее белой

На что обратить внимание при выборе курицы

Цвет кожицы курицы часто становится одним из критериев при выборе мяса, ведь одни покупатели считают желтую кожицу признаком лучшего качества, а другие отдают предпочтение белому цвету. Однако на самом деле такая разница имеет простое объяснение и не обязательно свидетельствует о пользе продукта.

Главред выяснил, чем отличаются куры с желтой и белой кожей.

видео дня

Почему у курицы желтая или белая кожа

Основная причина разного цвета кожицы, как пишет El Cronista, заключается в рационе птицы. Куриц с желтоватой кожицей часто кормят продуктами, богатыми природными каротиноидами. Они содержатся, в частности, в жёлтой кукурузе, люцерне и некоторых растениях.

Каротиноиды могут накапливаться в подкожном жире, из-за чего кожа приобретает золотистый или желтый оттенок.

У кур с белой кожей рацион часто содержит больше зерновых культур, таких как пшеница или сорго. В них меньше пигментов, поэтому кожа птицы остается светлой.

Смотрите видео с объяснением, в чём разница между белой и жёлтой кожей курицы:

Означает ли желтая кожица, что курица полезнее

Желтый цвет кожицы не означает, что курица обладает более высокой пищевой ценностью. Цвет в основном отражает особенности рациона птицы.

Срок хранения яиц / Инфографика: Главред

Мясо кур с белой и желтой кожей в целом содержит примерно одинаковое количество белка, витаминов группы B, фосфора и селена. Поэтому по питательности существенной разницы между ними нет. Также цвет кожицы не является надежным показателем вкуса, свежести или качества продукта.

Какую курицу лучше покупать

Выбор между желтой и белой кожей в основном зависит от личных предпочтений и способа приготовления. Желтоватую кожу могут выбирать те, кто хочет получить более золотистый вид готовой курицы. В то же время с точки зрения пищевой ценности можно выбирать любой из этих вариантов.

При покупке важнее обращать внимание на состояние продукта. Мясо должно выглядеть плотным и однородным, без неприятного запаха. Кожа должна быть целой, без зеленоватых или сероватых пятен.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред