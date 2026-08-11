Большинство ошибается: чем на самом деле отличаются куры с желтой и белой кожей

Вы узнаете:
- Почему кожа курицы бывает желтой или белой
- Действительно ли желтая курица полезнее белой
- На что обратить внимание при выборе курицы
Цвет кожицы курицы часто становится одним из критериев при выборе мяса, ведь одни покупатели считают желтую кожицу признаком лучшего качества, а другие отдают предпочтение белому цвету. Однако на самом деле такая разница имеет простое объяснение и не обязательно свидетельствует о пользе продукта.
Главред выяснил, чем отличаются куры с желтой и белой кожей.
Почему у курицы желтая или белая кожа
Основная причина разного цвета кожицы, как пишет El Cronista, заключается в рационе птицы. Куриц с желтоватой кожицей часто кормят продуктами, богатыми природными каротиноидами. Они содержатся, в частности, в жёлтой кукурузе, люцерне и некоторых растениях.
Каротиноиды могут накапливаться в подкожном жире, из-за чего кожа приобретает золотистый или желтый оттенок.
У кур с белой кожей рацион часто содержит больше зерновых культур, таких как пшеница или сорго. В них меньше пигментов, поэтому кожа птицы остается светлой.
Смотрите видео с объяснением, в чём разница между белой и жёлтой кожей курицы:
@vira_vovchuk ? Жёлтая или белая курица из супермаркета: в чём разница? #испания#супермаркет#меркадона#курица#мясокурицы#желтаякурица♬ оригинальный звук - Vira Vovchuk
Означает ли желтая кожица, что курица полезнее
Желтый цвет кожицы не означает, что курица обладает более высокой пищевой ценностью. Цвет в основном отражает особенности рациона птицы.
Мясо кур с белой и желтой кожей в целом содержит примерно одинаковое количество белка, витаминов группы B, фосфора и селена. Поэтому по питательности существенной разницы между ними нет. Также цвет кожицы не является надежным показателем вкуса, свежести или качества продукта.
Какую курицу лучше покупать
Выбор между желтой и белой кожей в основном зависит от личных предпочтений и способа приготовления. Желтоватую кожу могут выбирать те, кто хочет получить более золотистый вид готовой курицы. В то же время с точки зрения пищевой ценности можно выбирать любой из этих вариантов.
При покупке важнее обращать внимание на состояние продукта. Мясо должно выглядеть плотным и однородным, без неприятного запаха. Кожа должна быть целой, без зеленоватых или сероватых пятен.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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