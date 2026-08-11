'Новая Почта' будет работать по-новому: компания переходит на спецмодель сортировки

Кратко:
- Главная цель нововведений - повысить устойчивость логистики
- Сеть оператора насчитывает более 56 тыс точек обслуживания по всей Украине
"Новая почта" реорганизует рабочие процессы и меняет подход к сортировке отправлений. В компании объяснили, что изменения связаны с необходимостью адаптировать логистическую систему к работе в условиях военных рисков.
Главная цель нововведений - повысить устойчивость логистики, обеспечить дополнительную защиту посылок и сохранить стабильность доставки даже в сложных условиях.
В "Новой почте" сообщили, что компания постепенно переходит к децентрализованной системе сортировки. Кроме того, будут использоваться резервные решения для обработки отправлений, что позволит поддерживать работу сети в случае возникновения перебоев.
Сегодня сеть оператора насчитывает более 56 тысяч точек обслуживания по всей Украине. В компании подчеркивают, что основной принцип остается прежним - доставлять отправления клиентов максимально быстро независимо от обстоятельств.
"Наша цель неизменна – доставлять быстро при любых условиях", - говорится в сообщении.
Узнать актуальное местонахождение посылки и проверить статус ее доставки клиенты по-прежнему могут через официальное мобильное приложение "Новой почты".
"Из соображений безопасности сотрудников, клиентов и логистических процессов мы не комментируем и не разглашаем детали реорганизации, специфику резервных маршрутов или расположение объектов", - говорится в сообщении.
Ранее в "Новой почте" предупредили, что задержки в доставке отправлений могут быть связаны с последствиями вражеских атак на логистические терминалы. Удары влияют на сроки доставки из-за перепланировки логистических маршрутов и ручной обработки отправлений.
Удары по "Новой почте" - детали
Как сообщал Главред, в последнее время россияне массированно атакуют отделения и терминалы "Новой почты".
В частности, под обстрелы попали объекты компании в Харькове, Запорожье, Сумах, Полтаве, Винницкой, Днепропетровской областях.
После очередных российских ударов по инфраструктуре украинских компаний правительство готовит комплекс мер для поддержки бизнеса. В частности, предприятиям предоставят приоритетный доступ к государственным помещениям, чтобы они могли рассредоточить свои складские мощности и уменьшить риски потери товаров.
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Об источнике: "Новая почта"
"Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.
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