Муж рыдал: Наталка Денисенко показала фото со свадьбы

Кратко:
- Как прошла церемония Наталки Денисенко
- Что случилось с женихом на свадьбе
Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась фотографиями со свадебной церемонии со своим возлюбленным манекенщиком Юрием Савранским.
Соответствующими фото актриса поделилась на своей странице в Instagram.
"Празднование свадьбы растянулось на 3 дня, но этот день празднования это было что-то невероятное. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник", - написала актриса.
Отметим, что для актрисы и её мужа - это второй брак. Ранее Денисенко была замужем за актёром Андреем Фединчиком. У бывших супругов есть общий сын Андрей. У Юрия также есть двое детей от предыдущих отношений.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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