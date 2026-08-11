Муж рыдал: Наталка Денисенко показала фото со свадьбы

Актриса Наталка Денисенко вышла замуж за своего бойфренда.

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Наталка Денисенко вышла замуж / Коллаж Главред, фото Instagram/natalka_denisenko

Кратко:

Как прошла церемония Наталки Денисенко

Что случилось с женихом на свадьбе

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась фотографиями со свадебной церемонии со своим возлюбленным манекенщиком Юрием Савранским.

Соответствующими фото актриса поделилась на своей странице в Instagram.

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"Празднование свадьбы растянулось на 3 дня, но этот день празднования это было что-то невероятное. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник", - написала актриса.

Отметим, что для актрисы и её мужа - это второй брак. Ранее Денисенко была замужем за актёром Андреем Фединчиком. У бывших супругов есть общий сын Андрей. У Юрия также есть двое детей от предыдущих отношений.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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