Волочкову не пустили на рейс: она закатила истерику

Балерину-путинистку не пустили на рейс, однако она сама не говорит, в чем проблема.

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Анастасия Волочкова пожаловалась на авиакомпанию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Кратко:

В какой скандал угодила Волочкова

Что она говорила в адрес компании

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая недавно снова попала на видео в нетрезвом виде, устроила скандал в аэропорту террористической Москвы, так как ее не пустили на рейс до Мальдив.

Об этом пишут почти все пропагандистские каналы.

видео дня

Волочкова опубликовала гневное видео, в котором пожаловалась на сотрудников авиакомпании, заявивших ей, что на рейс ее не пустят.

Волочкову не пустили на рейс / Скриншот

"Дорогие друзья, честно скажу: беспредел! Нас не пустили на рейс. И я не одинока. Мы не одиноки. Но смотрите… Вот мужчину с детьми сняли с рейса, не пустили из-за того, что люди - уроженцы Таджикистана. Как не стыдно! Мы сидели рядом с моим директором… Просто сидели в шаге от посадки! Понимаете? Ни посадки, ничего не объявляли. И вы знаете, я не успела, "типа", за две минуты до окончания посадки, которую никто не объявил. А мой чемодан успели снять! Найти и снять!" - жалуется в своей манере балерина.

Напомним, Волочкова не раз попадала в скандалы, находясь на борту самолетов. Так, например, еще в 2022 году балерина, летя с Мальдив домой, отказалась надеть маску. По словам других пассажиров, звезда была пьяна.

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О персоне: Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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