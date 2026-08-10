Повестка, ВВК и розыск: юрист рассказал о последствиях потери бронирования

Муренко объяснил, почему потеря бронирования практически гарантирует получение повестки.

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Что происходит после потери бронирования / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления юриста:

Потеря бронирования практически гарантирует повестку

ТЦК может направить человека на ВВК в тот же день

ТЦК все чаще проверяет наличие бронирования, а не занимается розыском

Потеря бронирования или отсрочки не дает человеку гарантированного времени на личные дела - представители ТЦК и СП могут доставить его на ВВК в тот же день, а часть процедур на практике происходит без четкого правового регулирования. Об этом в интервью Главреду рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко.

"Мы не можем физически заставлять человека проходить ВВК, нравится это кому-то или нет. В настоящее время ответственность за непрохождение ВВК носит административный характер. Если государство считает, что гражданин не прошел ВВК, на него должен быть наложен штраф", - отметил он. видео дня

Что ждет человека после потери бронирования

Юрист объясняет: если человек не попадается на глаза представителям ТЦК или полиции на улице, скорее всего, ему просто пришлют повестку по почте.

По его наблюдениям, сейчас внимание обращают не столько на статус розыска, сколько именно на наличие или отсутствие отсрочки и бронирования.

"Если у вас нет ни отсрочки, ни бронирования, вероятность призыва, даже при отсутствии розыска, очень высока. Если же человек в течение месяца-двух никого не встретит на улице, ему может просто прийти повестка, сформированная в электронной системе и отправленная обычной почтой", - пояснил Муренко.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Игнорирование повестки, по словам юриста, имеет свою цену - статус нарушителя правил воинского учета и годы жизни в постоянной тревоге.

"Если не явиться по повестке, можно попасть в розыск и получить статус нарушителя правил воинского учета. После этого ТЦК и СП передают информацию полиции, полиция вносит его в свою базу "Армор". И человек может оказаться в ситуации, когда годами сидит дома и боится куда-либо выйти", - подчеркнул он.

Смотрите видеоинтервью Никиты Муренко Главреду об изменениях в мобилизации:

В Украине ввели мобилизацию без ТЦК

В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что в Украине обновили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

Отмечается, что желающие присоединиться к Силам обороны могут оформлять поступление непосредственно через выбранную воинскую часть, без обращения в ТЦК и СП.

"Новый механизм в настоящее время действует для добровольцев, призываемых в рамках мобилизации. Для поступления на военную службу по контракту продолжает действовать действующий порядок оформления", - подчеркнули в ТЦК.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, на сайте Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, не имеющих детей. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что никакой женской мобилизации не планируется.

Также в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, в Украине могут измениться правила бронирования от мобилизации. В частности, бронь может стать платной или с обязательной службой в резерве.

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О персоне: Никита Муренко Никита Муренко - управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах бронирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

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