Новые правила бронирования в Украине: что нужно сделать до 10 августа и кто в зоне риска

Минэкономики обновило правила бронирования работников.

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Новые правила бронирования в Украине - что нужно сделать до 10 августа / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие критерии теперь необходимы для получения статуса критически важного предприятия

Кого коснутся проверки и что нужно сделать до 10 августа

Кого могут мобилизовать в июле

Кто лишится бронирования после приказа Минэкономики

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Кабинет министров ввел новые требования к получению и подтверждению статуса критически важного предприятия, пересмотрел критерий заработной платы, ужесточил отраслевые требования и ликвидировал возможность манипулировать квотами через работников, которые работают по совместительству. В то же время для большинства компаний установлен конкретный дедлайн - до 10 августа они должны подтвердить соответствие требованиям по упрощенной процедуре, тогда как около 20% предприятий будут проходить повторную проверку по новым критериям.

Главред собрал самое важное, что стоит знать об изменениях в правилах бронирования.

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Почему правительство решило пересмотреть правила бронирования

В Министерстве экономики объясняют, что нынешний пересмотр правил стал ответом на существенные изменения, произошедшие за последние полтора года. Предыдущее комплексное обновление механизма бронирования проводилось еще в декабре 2024 года, однако за это время значительно увеличилось количество как забронированных работников, так и предприятий, получивших статус критически важных. В то же время выросли и потребности Вооруженных сил Украины в людских ресурсах, что потребовало пересмотра баланса между поддержкой экономики и обеспечением обороны.

"Бронирование постоянно находится в центре внимания правительства. Важно, чтобы бронирование обеспечивало взвешенный, справедливый подход и учитывало при этом потребности Вооруженных сил в человеческих ресурсах", - отметил Алексей Соболев во время выступления в Верховной Раде.

Министр также подчеркнул, что именно из-за длительного периода без системных изменений Кабинет министров в июне принял новое постановление. По его словам, документ предусматривает три ключевых направления реформирования: обновление критерия заработной платы, пересмотр секторальных и региональных требований к предприятиям, а также новый порядок расчета квоты для работников, работающих по совместительству.

"Последние подходы к бронированию системно пересматривались более полутора лет назад, в декабре 2024 года. В условиях полномасштабной войны это чрезвычайно длительный период. Учитывая существенный рост количества забронированных и потребность Вооруженных сил в людских ресурсах, пересмотр критериев является справедливым и своевременным шагом", - подчеркнул Соболев.

Какие критерии теперь необходимы для получения статуса критически важного предприятия

Министр пояснил, что базовая модель бронирования остается неизменной: предприятие сначала должно получить статус критически важного, а уже после этого может бронировать военнообязанных работников. Для получения такого статуса необходимо соответствовать как минимум трем критериям, два из которых являются обязательными для всех без исключения.

"Для получения этого статуса предприятие должно соответствовать не менее чем трем критериям", - отметил Соболев.

Он уточнил, что первым обязательным требованием является отсутствие налоговой задолженности. Второе касается уровня средней заработной платы. В связи с ростом средних зарплат по стране правительство пересмотрело соответствующий порог. Теперь для большинства предприятий средняя зарплата должна составлять не менее 25 900 гривен (три минимальные заработные платы). Для предприятий, работающих в прифронтовых регионах, сохранено прежнее требование - не ниже 21 600 гривен.

Третий критерий предприятие может выбрать самостоятельно в зависимости от специфики своей деятельности. Это может быть выполнение одного из базовых критериев, предусмотренных постановлением правительства, уплата налогов на сумму свыше 1,5 млн гривен в год, валютная выручка свыше 32 млн евро или выполнение отраслевого или регионального критерия, утверждаемого соответствующими центральными органами исполнительной власти или областными военными администрациями.

"В связи с ростом средней зарплаты в стране обновленный критерий по зарплате для бронирования установлен на уровне трёх минимальных заработных плат. При этом для прифронтовых территорий требование не повышали", - подчеркнул министр.

Отраслевые критерии стали более жесткими: кого это коснется

Отдельный блок изменений касается отраслевых и региональных критериев определения критически важных предприятий.

"В соответствии с решением правительства все государственные органы должны пересмотреть свои отраслевые и региональные критерии определения критически важных предприятий. На сегодняшний день все ответственные министерства утвердили свои критерии", - сообщил Соболев.

Он отметил, что на момент выступления уже было обнародовано 15 соответствующих приказов, а остальные документы планируется опубликовать до конца текущей недели. Одновременно пересматриваются количественные показатели, необходимые для соответствия критериям, а также усиливается их связь с выполнением оборонных задач и обеспечением функционирования критически важной инфраструктуры.

В качестве примера министр привел производителей протезов. Если раньше для получения статуса критически важного предприятия достаточно было обеспечить протезами 50 человек в год в рамках государственной программы, то теперь минимальный показатель увеличен до 300 человек. Именно таким образом правительство стремится отделить предприятия, которые реально выполняют стратегически важные функции, от тех, которые лишь формально соответствовали старым требованиям.

"Цель обновления критериев - чтобы статус критически важного предприятия получали только те предприятия, работа которых действительно важна для экономики или нужд обороны", - подчеркнул Соболев.

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Кого коснутся проверки и что нужно сделать до 10 августа

"По предварительным расчетам, обновление отраслевых и региональных критериев коснется примерно 20% предприятий", - сообщил Соболев.

Именно эти компании должны пройти повторную проверку на соответствие новым требованиям после того, как получат соответствующие уведомления от государственных органов.

Для большинства компаний, чьи отраслевые или региональные критерии остались неизменными, правительство ввело значительно более простой механизм подтверждения статуса. Такие предприятия не будут проходить повторную процедуру определения критичности, а должны лишь предоставить минимальный пакет документов.

До 10 августа они должны подать справку о средней заработной плате работников за последний месяц и налоговый расчет. Именно эти документы станут основанием для автоматического подтверждения соответствия действующим требованиям без проведения дополнительных проверок.

"Подтверждение происходит на основании справки о средней заработной плате работников за последний месяц и налогового расчета. Подать эти документы нужно до 10 августа", - отметил министр.

Новые правила для работников, работающих по совместительству

Еще одно важное изменение касается предприятий, использующих труд сотрудников, которые работают по совместительству. В Минэкономики пришли к выводу, что прежний механизм позволял искусственно увеличивать количество работников, учитываемых при определении квоты на бронирование.

"Раньше такие работники могли учитываться в квоте бронирования одновременно на нескольких предприятиях. Это создавало возможность для манипулирования лимитами и увеличения квоты, из которой учитывалось 50% на бронирование. Мы устранили эту возможность, потому что это было несправедливо", - заявил Соболев.

Теперь каждый работник, работающий по совместительству, будет учитываться только на одном предприятии - там, где срок его трудовых отношений является самым длительным. Такой подход, по словам чиновников, должен сделать систему более прозрачной и одинаковой для всех работодателей.

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Министр также отметил, что бизнес был предупрежден о нововведениях еще в начале июня. Благодаря этому у предприятий было достаточно времени, чтобы проверить свои кадровые документы, определить работников, оформленных на совместительной основе, и оценить, как новый порядок повлияет на их квоту бронирования. Если после пересчёта выяснится превышение допустимого лимита, Министерство экономики направит соответствующие уведомления, а предприятиям предоставят неделю для приведения количества забронированных работников в соответствие с новыми требованиями.

"Предприятиям, у которых после изменения правил учета квота бронирования превышена, Минэкономики направляет соответствующее уведомление. Они должны в течение следующей недели привести количество забронированных работников в соответствие с новой квотой", - сообщил Соболев.

Почему правительство считает изменения необходимыми

Алексей Соболев привёл статистику, которая, по оценке правительства, стала одним из главных аргументов в пользу пересмотра правил.

"За последний год мы фиксируем устойчивую и существенную тенденцию к росту общего количества забронированных во всех секторах экономики. Прирост за последние 12 месяцев составил более 300 тысяч человек и дополнительно 9 тысяч критически важных предприятий", - заявил Соболев.

Он также сообщил, что после предоставления осенью 2025 года возможности бронировать до 100% военнообязанных работников предприятиям, работающим в прифронтовых районах, количество забронированных там фактически удвоилось и достигло примерно 100 тысяч человек. Наибольший прирост за последние месяцы зафиксирован в перерабатывающей промышленности, строительной сфере и транспортной отрасли.

По словам министра, в настоящее время критически важные предприятия обеспечивают около 60% поступлений от бизнеса в экономику страны. Именно поэтому правительство стремится одновременно сохранить возможность их стабильной работы и обеспечить более справедливое распределение бронирования в соответствии с актуальными потребностями государства.

"Нам необходимо обновить правила призыва, ведь они должны одновременно поддерживать экономику, обеспечивать работу критически важных предприятий и учитывать потребности Вооруженных сил Украины в людских ресурсах", - подчеркнул Алексей Соболев.

Кого могут мобилизовать в июле

Адвокат Дарья Тарасенко обращает внимание на то, что формально правила мобилизации остаются неизменными, однако на практике существуют неформальные приоритеты, которые влияют на реальное распределение мобилизационных ресурсов. Она подчеркивает, что, несмотря на отсутствие официальных категорий приоритетности, определенные возрастные группы могут быть более востребованными для комплектования.

"Например, мы знаем, что молодежь является гораздо более приоритетной, чем люди старше 50 лет. Но реальная ситуация такова, что планы по мобилизации нужно выполнять, поэтому мобилизуют тех, кого смогли найти. В последнее время мне даже известны случаи мобилизации мужчин, которым до 60-летия осталось несколько месяцев", - рассказала она в комментарии 24 каналу.

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Юрист также объясняет, что мужчин старшего возраста в основном направляют в подразделения обеспечения или тыловые части, однако окончательное решение зависит от заключений военно-врачебной комиссии и потребностей конкретных подразделений. Она подчеркивает, что роль ТЦК в этом процессе остается ключевой, ведь именно они принимают окончательные решения о распределении.

"Однако, если возраст и навыки позволяют выполнять боевые задачи, то здесь решение уже принимает ТЦК. Для таких граждан многое зависит от решения военно-медицинской комиссии", - подчеркнула Тарасенко.

Кто имеет право на отсрочку и какие требования к документам

Особое внимание адвокат Дарья Тарасенко уделяет системе отсрочек, которая остается законодательно урегулированной и исключает возможность мобилизации лиц, имеющих подтвержденный статус освобождения от военной службы. Она отмечает, что процедура оформления отсрочек постепенно переходит в цифровой формат через государственные сервисы.

Она объясняет, что право на отсрочку имеют, в частности, мужчины до 25 лет, не проходившие военную службу, люди с инвалидностью, многодетные родители, одинокие родители, опекуны, а также граждане, ухаживающие за тяжелобольными родственниками. Отдельно она упоминает студентов дневной и дуальной формы обучения, аспирантов и докторантов.

Также адвокат уточняет, что работодатели все чаще проверяют наличие электронного военно-учетного документа еще до момента трудоустройства, а сам документ должен быть сформирован не позднее чем за 72 часа до приема на работу. Кроме того, она обращает внимание на то, что работодатели фактически получают новые обязанности по проверке данных в реестре "Оберег", хотя техническая интеграция системы еще не полностью завершена.

Кто лишится бронирования после приказа Минэкономики

Новые требования к критически важным предприятиям могут лишить права на бронирование часть украинских компаний уже после повторного подтверждения их статуса. В Верховной Раде предупреждают, что борьба со злоупотреблениями не должна создавать дополнительные проблемы для бизнеса, работающего легально.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак в комментарии "Телеграфу".

По словам парламентария, дискуссии вокруг изменений в приказ Минэкономики продолжались еще на этапе подготовки документа. В то же время в парламенте признают, что правительство пытается решить проблему недобросовестного использования механизма бронирования.

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"С точки зрения правительства это направлено на то, чтобы в значительной степени очистить украинские компании от недобросовестных предприятий, которые бронируют за счет средств работников, которые де-факто не работают и не ведут никакой деятельности на предприятиях. Но делать это за счет большинства компаний, которые ведут дела "в белую", легально, и обременять их этими финансовыми требованиями - это выглядит немного сложно для реализации", - отметил Богдан Кицак.

Отдельной темой обсуждения стали новые финансовые критерии, которым должны соответствовать предприятия. Представители различных отраслей просят правительство пересмотреть предложенные параметры или хотя бы ввести переходный период.

"Мы видим, что бизнес, в частности аграрный сектор, категорически выступает за то, чтобы пересмотреть эту ситуацию. Сделать снижение, смягчение или какие-то там переходные периоды. То есть не устанавливать 26 000 грн, а, например, поднять с 20 тысяч до 22–23 тысяч. Сделать какую-то градацию, потому что бизнес не успевает. Девальвация гривны по отношению к доллару продолжается, курс постоянно скачет, цены на топливо растут и т. д.", - подчеркнул народный депутат.

Кицак также обратил внимание, что проблема, которую пытаются решить с помощью новых правил, не носит массовый характер. По его мнению, более жесткие требования могут иметь нежелательные последствия для предприятий, добросовестно соблюдающих законодательство.

"Речь идет о десятках тысяч забронированных, а не о сотнях тысяч. Поскольку речь идет не о сотнях тысяч, то необходимо как раз и искать какие-то другие варианты или модели, как избежать этого явления, а не путем установления более жестких критериев, которым не все украинские компании смогут соответствовать. Это приведет к тому, что они де-факто могут свернуть свою производственную деятельность. А для нас всех негативным фактором станет закрытие компании, переход на "серую" оплату или тенизация определенных секторов экономики в целом", - сказал Богдан Кицак.

В то же время народный депутат отметил, что окончательное влияние новых требований станет понятным лишь после завершения повторной проверки предприятий.

По его словам, компании должны до 1 сентября повторно подтвердить соответствие установленным критериям. После этого у государства появятся обновленные данные о количестве забронированных работников, что позволит оценить, сколько предприятий лишились права на бронирование из-за новых правил. По оценке Кицака, реальную картину можно будет увидеть уже в сентябре-октябре.

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Об источнике: Министерство экономики Украины Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (Минэкономики Украины) - министерство Украины. Создано 9 декабря 2010 года как Министерство экономического развития и торговли Украины. В 2019-2021 годах - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021-2025 годах - Министерство экономики Украины. С 2025 года должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины занимает Алексей Соболев, сообщает Википедия.

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