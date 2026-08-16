Жир больше не придется оттирать: как вернуть микроволновке чистоту за 5 минут

Вы узнаете:
- Как быстро отмыть микроволновую печь от жира
- Чем очистить микроволновую печь от засохших пятен
Микроволновая печь - это прибор, которым мы пользуемся каждый день, и именно поэтому он так легко загрязняется. Во время разогрева еда часто разбрызгивается, оставляя следы на стенках, дверце и поддоне. Если их не убрать сразу, они высыхают и превращаются в плотный слой жира и остатков, которые трудно оттереть.
Главред расскажет, как очистить микроволновую печь за считанные минуты.
Лайфхак для быстрой очистки
Самый простой и в то же время эффективный метод - использовать лимон, пишет Express. Для этого нужно налить в небольшую миску воду, положить туда половинку лимона и поставить посуду в микроволновую печь. Достаточно пяти минут нагрева, чтобы образовался пар, насыщенный лимонной кислотой.
Пар размягчает засохшие остатки пищи и растворяет жир, а лимонная кислота обладает природными антибактериальными свойствами. По окончании цикла достаточно открыть дверцу и протереть внутренние поверхности кухонной бумагой или чистой тряпкой. Даже стойкие пятна легко удаляются, а внутри остается приятный свежий аромат.
Смотрите видео о том, как отмыть микроволновую печь за считанные минуты:
@dianagologovets Вот классный, а главное быстрый способ помыть микроволновую печь, да ещё и экологичный ?? Возьмите лимонную кислоту или даже лимонный сок, добавьте воду и нагрейте в микроволновой печи до испарения; горячий пар хорошо растворяет жир и грязь, устраняет неприятный запах и обеззараживает поверхности ✨ Подписывайтесь на мой Instagram diana_gologovets #gologovets_видео#шуткинаукраинском#доммечты#лайфхакидлядома♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
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Об источнике: Express.co.uk
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