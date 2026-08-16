Жир больше не придется оттирать: как вернуть микроволновке чистоту за 5 минут

Помыть микроволновую печь можно всего за 5 минут.

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Как помыть микроволновую печь за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как быстро отмыть микроволновую печь от жира

Чем очистить микроволновую печь от засохших пятен

Микроволновая печь - это прибор, которым мы пользуемся каждый день, и именно поэтому он так легко загрязняется. Во время разогрева еда часто разбрызгивается, оставляя следы на стенках, дверце и поддоне. Если их не убрать сразу, они высыхают и превращаются в плотный слой жира и остатков, которые трудно оттереть.

Главред расскажет, как очистить микроволновую печь за считанные минуты.

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Лайфхак для быстрой очистки

Самый простой и в то же время эффективный метод - использовать лимон, пишет Express. Для этого нужно налить в небольшую миску воду, положить туда половинку лимона и поставить посуду в микроволновую печь. Достаточно пяти минут нагрева, чтобы образовался пар, насыщенный лимонной кислотой.

Пар размягчает засохшие остатки пищи и растворяет жир, а лимонная кислота обладает природными антибактериальными свойствами. По окончании цикла достаточно открыть дверцу и протереть внутренние поверхности кухонной бумагой или чистой тряпкой. Даже стойкие пятна легко удаляются, а внутри остается приятный свежий аромат.

Как убрать неприятный запах из микроволновки / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как отмыть микроволновую печь за считанные минуты:

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