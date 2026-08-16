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Жир больше не придется оттирать: как вернуть микроволновке чистоту за 5 минут

Инна Ковенько
16 августа 2026, 14:07
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Помыть микроволновую печь можно всего за 5 минут.
Жир больше не придется оттирать: как вернуть микроволновке чистоту за 5 минут
Как помыть микроволновую печь за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как быстро отмыть микроволновую печь от жира
  • Чем очистить микроволновую печь от засохших пятен

Микроволновая печь - это прибор, которым мы пользуемся каждый день, и именно поэтому он так легко загрязняется. Во время разогрева еда часто разбрызгивается, оставляя следы на стенках, дверце и поддоне. Если их не убрать сразу, они высыхают и превращаются в плотный слой жира и остатков, которые трудно оттереть.

Главред расскажет, как очистить микроволновую печь за считанные минуты.

видео дня

Лайфхак для быстрой очистки

Самый простой и в то же время эффективный метод - использовать лимон, пишет Express. Для этого нужно налить в небольшую миску воду, положить туда половинку лимона и поставить посуду в микроволновую печь. Достаточно пяти минут нагрева, чтобы образовался пар, насыщенный лимонной кислотой.

Пар размягчает засохшие остатки пищи и растворяет жир, а лимонная кислота обладает природными антибактериальными свойствами. По окончании цикла достаточно открыть дверцу и протереть внутренние поверхности кухонной бумагой или чистой тряпкой. Даже стойкие пятна легко удаляются, а внутри остается приятный свежий аромат.

Как убрать неприятный запах из микроволновки инфографика
Как убрать неприятный запах из микроволновки / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как отмыть микроволновую печь за считанные минуты:

@dianagologovets Вот классный, а главное быстрый способ помыть микроволновую печь, да ещё и экологичный ?? Возьмите лимонную кислоту или даже лимонный сок, добавьте воду и нагрейте в микроволновой печи до испарения; горячий пар хорошо растворяет жир и грязь, устраняет неприятный запах и обеззараживает поверхности ✨ Подписывайтесь на мой Instagram diana_gologovets #gologovets_видео#шуткинаукраинском#доммечты#лайфхакидлядома♬ оригинальный звук - Диана Гологовец

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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