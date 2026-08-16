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РФ выпустила по Украине тысячи дронов и авиабомб: Зеленский назвал цифры за неделю

Инна Ковенько
16 августа 2026, 11:12
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Только за неделю мишенью российских атак стали 13 областей.
РФ выпустила по Украине тысячи дронов и авиабомб: Зеленский назвал цифры за неделю
Зеленский отреагировал на атаку РФ и сделал важное заявление / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот

Главное:

  • В Кривом Роге погибли два человека, еще 14 пострадали
  • В Сумах погиб человек, в Киеве и области ранены шесть человек
  • За неделю РФ выпустила по Украине более 1550 дронов, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты

Экстренные службы продолжают работать на местах ночных и утренних российских ударов по Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В Киеве пожары после атак оперативно ликвидировали, сейчас продолжаются аварийные работы. В столице и области российские удары ранили шестерых человек.

видео дня

Балистическими ракетами россияне также атаковали Кременчуг и Кривой Рог. По словам Зеленского, в Кривом Роге погибли два человека, ещё 14 пострадали. В Сумах также есть погибший.

"Везде, куда россияне дотягиваются своей баллистикой, они наносят удары по гражданской инфраструктуре. В Кривом Роге двое погибших и ещё 14 человек пострадали. Есть погибший в Сумах. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.

С утра во многих регионах Украины продолжается воздушная тревога. По словам президента, Россия запустила новую волну ударных дронов.

  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня
    Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 16 серпня Фото: ОВА, ДСНС

За неделю Россия запустила более 1550 дронов

Ночные и утренние атаки стали частью массированных ударов России по Украине в течение недели.

"Только в течение этой недели 13 областей подверглись ударам. Враг запустил по нашим городам и населенным пунктам более 1550 ударных дронов, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты. Большинство из них - баллистические ракеты различных типов", - отметил Зеленский.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Зеленский призвал партнеров усилить защиту воздушного пространства

Президент поблагодарил спасателей ГСЧС, полицейских и медиков, которые первыми прибывают на места российских атак и помогают пострадавшим.

В то же время он подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны партнеров, в частности для усиления противовоздушной обороны.

"Очень важно, чтобы эта самоотдача наших людей дополнялась новыми шагами партнеров по защите неба. Когда северокорейская баллистика разрушает инфраструктуру и уносит жизни здесь, в Европе, нельзя допустить, чтобы европейские перехватчики просто лежали на складах", - заявил президент.

Россия накопила дроны

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали, что Россия накопила около 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань" различных модификаций.

По данным разведки, в периоды накопления оккупанты обычно запускают около 150–200 дронов за одну атаку, а максимальное количество может составлять около 300. В то же время самые массированные налеты могут включать 600–1000 беспилотников.

"Россия накапливает эти беспилотники для нанесения массированных комбинированных ударов по территории Украины. В то же время ограниченные производственные возможности не позволяют российским войскам постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков", - подчеркнули в ГУР.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 16 августа - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 августа Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского удара возникли пожары и зафиксированы разрушения. По данным ГСЧС, в результате ночной атаки пострадали три человека.

Кроме того, российские войска нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу и окрестностям. В результате атаки 13 человек получили ранения. Число погибших возросло до двух.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 16 августа Россия атаковала Киев, Кременчуг и Кривой Рог противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400/KN-23, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 106 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 88 вражеских целей.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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