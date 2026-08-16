Сильно беременную Натали Портман подловили в Париже

Кратко:
- Как выглядела актриса
- С кем она прогулялась по Парижу
Популярная голивудская актриса Натали Портман, которая готовится стать мамой в третий раз, попала в объективы папарацци во время прогулки в Париже.
Как пишет justjared.com, актриса провела день вместе со своим партнером - французским музыкантом Танги Дестаблем.
Звезда "Черного лебедя" выглядела расслабленно и непринужденно: она выбрала повседневный образ и не скрывала заметно округлившийся живот. Пара спокойно гуляла по городу, наслаждаясь временем вместе без лишнего внимания.
О беременности Портман стало известно еще весной - в апреле актриса официально подтвердила, что ждет ребенка от Дестабля. Для пары это будет первый общий малыш.
Посмотреть фото беременной Портман можно тут
При этом у актрисы уже есть двое детей - сын Алеф и дочь Амалия от брака с хореографом Бенжаменом Мильпье, с которым она развелась в 2024 году.
Портман и Дестабль начали встречаться после развода актрисы и сейчас живут во Франции. Они редко появляются вместе на публике, поэтому новая прогулка в Париже стала редким выходом пары.
Несмотря на повышенный интерес, актриса по-прежнему старается держать личную жизнь в тени и не делится подробностями беременности. Однако, судя по последним фото, она находится уже на позднем сроке и готовится к скорому пополнению в семье.
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О персоне Натали Портман?
Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".
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