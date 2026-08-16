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Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с

Руслана Заклинская
16 августа 2026, 04:36
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Изображения выглядят почти одинаково, однако на них есть четыре незаметных изменения.
Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с
Нужно найти четыре отличия за 7 секунд / Фото: timesofindia

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. В таких заданиях изменения могут быть настолько незначительными, что заметить их с первого взгляда довольно сложно.

Как пишет The Sun, в новой головоломке нужно сравнить два изображения и найти между ними четыре отличия. На выполнение задания дается всего 7 секунд.

На картинке изображен фотограф во время сафари. На первый взгляд оба изображения кажутся абсолютно одинаковыми, однако в них спрятаны четыре небольших изменения. Чтобы заметить их все, нужно внимательно следить даже за мельчайшими деталями.

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Для начала установите таймер на 7 секунд и внимательно сравните обе картинки. Не спешите смотреть ответ - попробуйте самостоятельно проверить каждый участок изображения.

Если пытаться найти различия слишком быстро, можно легко пропустить скрытые изменения. Поэтому лучше условно разделить картинку на несколько частей и последовательно проверять каждую из них.

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с
Нужно найти четыре различия за 7 секунд / Фото: timesofindia

Если вам не удалось справиться с заданием за семь секунд, не расстраивайтесь. Различия специально сделаны едва заметными, поэтому даже внимательным людям может понадобиться больше времени.

Для поиска можно двигаться по изображению слева направо, постепенно проверяя отдельные участки. Особое внимание стоит обращать на предметы вокруг фотографа и детали фона.

Подобные головоломки могут быть хорошим способом потренировать внимательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В то же время результат такого теста не является точным показателем IQ или остроты зрения - это прежде всего развлечение и тренировка наблюдательности.

Тест на IQ: нужно найти четыре отличия на картинке с фотографом за 7 с
Ответ на головоломку / Фото: timesofindia

Ранее Главред рассказывал о других головоломках на внимательность, в которых нужно было быстро находить скрытые детали на изображениях. В одном из таких тестов читателям предлагали найти четыре отличия между картинками с ежиком всего за 8 секунд.

Также можно проверить свою наблюдательность в другой головоломке, где нужно найти цифру 6 среди множества девяток за пять секунд.

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Об источнике: The Sun

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