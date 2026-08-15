Певица Алсу впервые после развода разделась и показала фото: как она выглядит

Российская певица Алсу после развода буквально расцвела и перестала прятаться за закрытыми платьями.

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Певица Алсу все еще "варится" в разводе с Абрамовым / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

Кратко:

Как выглядит Алсу без одежды

Что с ней случилось после развода с Абрамовым

Разведенная российская певица Алсу, которая молчит о военном вторжении террористической России в мирную Украину, впервые за всю свою публичную жизнь, показала фото в купальнике.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

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Певица Алсу впервые показалась в купальнике / Фото Instagram/alsou

Как известно, артистка является мусульманкой и никогда прежде не выкладывала насколько "раздетые" фото. Кроме того, она вела себя более чем скромно, будучи замужем за российским бизнесменом Яном Абрамовым.

Певица Алсу впервые показалась в купальнике / Фото Instagram/alsou

После того, как Абрамов был застукан на изменах с российской блогершей Анастасией Решететовой, Алсу развелась с бизнесменом и живет свою лучшую жизнь.

Певица Алсу впервые показалась в купальнике / Фото Instagram/alsou

Певица Алсу впервые показалась в купальнике / Фото Instagram/alsou

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О персоне: Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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