Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктов

Сливы в винном уксусе прекрасно дополняют мороженое, жаркое и бутерброды.

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Что делать со сливами - вариант вместо варенья и компота / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

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Какие сливы подходят для маринования

Сколько сахара и уксуса нужно на 1,4 кг плодов

С чем подавать маринованные сливы

В конце лета деревья ломятся от слив. Также плоды можно купить по небольшой цене на рынке. И если вам надоело традиционное сливовое варенье, то можно приготовить маринованные сливы со специями. Это кисло-сладкое лакомство с щедрой порцией экзотических специй оценят и гости, и домочадцы.

Как вкусно закатать сливы на зиму - разобрался Главред.

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Главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер говорит, что маринованные сливы со специями могут храниться на полке кладовой до года и дольше - при условии, что банки прошли обработку на водяной бане. Она поделилась рецептом с красным винным уксусом, коричневым сахаром и специями.

"Для восхитительной баночки маринованных слив со специями подойдут любые сливы. Главное, чтобы они не были перезрелыми, без плесени и червей. Прежде всего, постарайтесь убедиться, что сливы идеально созрели. Если они перезрели, то маринованные сливы могут стать немного мягкими, а если недозрели - слишком твердыми", - рассказала Бесемер.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Как правильно замариновать сливы

Ингредиенты:

1,4 кг спелых слив любых сортов;

2 стакана коричневого сахара;

2 стакана красного винного уксуса;

2 стакана воды;

1 звездочка аниса на каждую банку;

1-2 лавровых листа на каждую банку;

1/2 чайной ложки душистого перца или 1/4 чайной ложки молотого душистого перца;

щепотка соли;

по желанию: 1 чайная ложка красного, белого и зеленого перца горошком.

1. Вымойте сливы и разрежьте их пополам, чтобы удалить косточку.

2. В толстостенной кастрюле смешайте уксус, коричневый сахар и воду. Доведите до легкого кипения. Добавьте соль, перец горошком и душистый перец. Варите на медленном огне пять минут, затем добавьте нарезанные сливы.

3. Варите сливы на медленном огне 5-10 минут до мягкости. Снимите с огня и быстро разложите горячие сливы по стерилизованным банкам. Полностью залейте кисло-сладким рассолом, оставив 0,6 см свободного пространства сверху.

4. Простерилизуйте банки в водяной бане в течение 5 минут, затем выньте банки и дайте им нагреться до комнатной температуры.

Маринованые сливы можно хранить на полке в кладовой до года или даже дольше.

Если вам нужны быстро маринованные сливы, заполните банки, плотно закройте крышками и дайте банкам нагреться до комнатной температуры, прежде чем хранить в холодильнике.

Открытую банку Бесемер советует использовать в течение трех месяцев и рекомендует заранее закатывать несколько небольших емкостей вместо одной большой.

Если сливы все же перезрели, из них можно сделать пряную пасту, предварительно удалив жесткие специи (анис и лавровый лист).

С чем подавать и куда девать рассол

"Подавайте, как вы уже догадались, с ванильным мороженым", - отмечает Бесемер.

Кроме того, маринованные сливы кладут в бутерброды с копченой ветчиной и сыром, добавляют в летние салаты, выкладывают ложкой на блинчики или подают к зимнему жаркому.

Не стоит выливать и оставшуюся кисло-сладкую жидкость: ее используют как основу для салатной заправки, поливают ею утренний йогурт или разбавляют газированной водой, получая освежающий безалкогольный напиток.

Смотрите видео - Как замариновать сливы на зиму:

@ptashka77 Мариновані сливи, які закриваю щороку без вийнятків. Рецепт ? на 1 порцію: ?4 кг. сливи не дуже стиглі(це важливо), ?1,5 кг. цукор, ?330 мл. оцет, ?1/3 пачки духм'яний перець(вага пачки 20 гр.), ?1/3 пачки гвоздика(вага пачки 10 г.), ?1/3 пачки лавровий лист (вага пачки 10 г.). Перший етап влити оцет і поступово додати цукор, закип'ятити маринад та додати спеції, залити киплячим маринадом. Кожного разу в об'ємі буде збільшуватись.10 разів треба заливати киплячим маринадом сливи, востаннє злити сироп, закип'ятити і залити розкладені по стерилізованих банках сливи. Закрутити кришки. Залишки маринаду зберігайте для маринування м'яса. Вихід з 4 кг. слив 5/0,830 мл. ******* Усім смачного перегляду. Підписуйтеся ? Ваші коментарі і відгуки, це велика для мене підтримка та подяка за мою працю. Обіймаю. Смачного. #кулінарія #рецептбезправил #маринованісливи #food #cooking ♬ оригінальний звук - ptashka77

Как писал Главред, если в конце дачного сезона на кустах осталось много зеленых помидоров, не обязательно ждать, пока они дозреют, или отправлять урожай в компост. Из недозрелых плодов можно приготовить необычное варенье, которое станет дополнением к завтраку или оригинальной закуской.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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