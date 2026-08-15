Что сделать со сливами, кроме варенья: очень вкусный рецепт маринованых фруктов

Читайте в материале:
- Какие сливы подходят для маринования
- Сколько сахара и уксуса нужно на 1,4 кг плодов
- С чем подавать маринованные сливы
В конце лета деревья ломятся от слив. Также плоды можно купить по небольшой цене на рынке. И если вам надоело традиционное сливовое варенье, то можно приготовить маринованные сливы со специями. Это кисло-сладкое лакомство с щедрой порцией экзотических специй оценят и гости, и домочадцы.
Как вкусно закатать сливы на зиму - разобрался Главред.
Главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер говорит, что маринованные сливы со специями могут храниться на полке кладовой до года и дольше - при условии, что банки прошли обработку на водяной бане. Она поделилась рецептом с красным винным уксусом, коричневым сахаром и специями.
"Для восхитительной баночки маринованных слив со специями подойдут любые сливы. Главное, чтобы они не были перезрелыми, без плесени и червей. Прежде всего, постарайтесь убедиться, что сливы идеально созрели. Если они перезрели, то маринованные сливы могут стать немного мягкими, а если недозрели - слишком твердыми", - рассказала Бесемер.
Как правильно замариновать сливы
Ингредиенты:
- 1,4 кг спелых слив любых сортов;
- 2 стакана коричневого сахара;
- 2 стакана красного винного уксуса;
- 2 стакана воды;
- 1 звездочка аниса на каждую банку;
- 1-2 лавровых листа на каждую банку;
- 1/2 чайной ложки душистого перца или 1/4 чайной ложки молотого душистого перца;
- щепотка соли;
- по желанию: 1 чайная ложка красного, белого и зеленого перца горошком.
1. Вымойте сливы и разрежьте их пополам, чтобы удалить косточку.
2. В толстостенной кастрюле смешайте уксус, коричневый сахар и воду. Доведите до легкого кипения. Добавьте соль, перец горошком и душистый перец. Варите на медленном огне пять минут, затем добавьте нарезанные сливы.
3. Варите сливы на медленном огне 5-10 минут до мягкости. Снимите с огня и быстро разложите горячие сливы по стерилизованным банкам. Полностью залейте кисло-сладким рассолом, оставив 0,6 см свободного пространства сверху.
4. Простерилизуйте банки в водяной бане в течение 5 минут, затем выньте банки и дайте им нагреться до комнатной температуры.
Маринованые сливы можно хранить на полке в кладовой до года или даже дольше.
Если вам нужны быстро маринованные сливы, заполните банки, плотно закройте крышками и дайте банкам нагреться до комнатной температуры, прежде чем хранить в холодильнике.
Открытую банку Бесемер советует использовать в течение трех месяцев и рекомендует заранее закатывать несколько небольших емкостей вместо одной большой.
Если сливы все же перезрели, из них можно сделать пряную пасту, предварительно удалив жесткие специи (анис и лавровый лист).
С чем подавать и куда девать рассол
"Подавайте, как вы уже догадались, с ванильным мороженым", - отмечает Бесемер.
Кроме того, маринованные сливы кладут в бутерброды с копченой ветчиной и сыром, добавляют в летние салаты, выкладывают ложкой на блинчики или подают к зимнему жаркому.
Не стоит выливать и оставшуюся кисло-сладкую жидкость: ее используют как основу для салатной заправки, поливают ею утренний йогурт или разбавляют газированной водой, получая освежающий безалкогольный напиток.
Смотрите видео - Как замариновать сливы на зиму:
@ptashka77 Мариновані сливи, які закриваю щороку без вийнятків. Рецепт ? на 1 порцію: ?4 кг. сливи не дуже стиглі(це важливо), ?1,5 кг. цукор, ?330 мл. оцет, ?1/3 пачки духм'яний перець(вага пачки 20 гр.), ?1/3 пачки гвоздика(вага пачки 10 г.), ?1/3 пачки лавровий лист (вага пачки 10 г.). Перший етап влити оцет і поступово додати цукор, закип'ятити маринад та додати спеції, залити киплячим маринадом. Кожного разу в об'ємі буде збільшуватись.10 разів треба заливати киплячим маринадом сливи, востаннє злити сироп, закип'ятити і залити розкладені по стерилізованих банках сливи. Закрутити кришки. Залишки маринаду зберігайте для маринування м'яса. Вихід з 4 кг. слив 5/0,830 мл. ******* Усім смачного перегляду. Підписуйтеся ? Ваші коментарі і відгуки, це велика для мене підтримка та подяка за мою працю. Обіймаю. Смачного. #кулінарія#рецептбезправил#маринованісливи#food#cooking♬ оригінальний звук - ptashka77
Как писал Главред, если в конце дачного сезона на кустах осталось много зеленых помидоров, не обязательно ждать, пока они дозреют, или отправлять урожай в компост. Из недозрелых плодов можно приготовить необычное варенье, которое станет дополнением к завтраку или оригинальной закуской.
Вам также может быть интересно:
- Малосольные огурцы за 5 минут: вкусный рецепт для бутербродов, бургеров и салатов
- Закат солнца в банке: как превратить арбузные корки в королевское варенье
- Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки
О персоне: Трейси Бесемер
Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.
Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.
Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.
Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.
Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.
В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред