Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ ударила по Днепропетровщине: погиб младенец, среди раненых - дети

Анна Ярославская
15 августа 2026, 07:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оккупанты более 20 раз атаковали три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.
Атака Рф по Днепропетровщине
Атака Рф по Днепропетровщине привела к жертвам и пострадавшим / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

  • В Марганце из-за атаки РФ погиб 3-месячный ребенок
  • Ранены 11 человек, двое детей в тяжелом состоянии
  • Враг атаковал Днепропетровщину свыше 20 раз за ночь

В Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет. Об этом сообщил утром 15 августа начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По его словам, ночью оккупанты нанесли удар беспилотниками по многоэтажному дому. Кроме того, 11 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди раненых двое детей – 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

видео дня

"В тяжелом состоянии в больницу доставили 5-летнего мальчика, 12-летнюю девочку, мужчину 39 лет и женщин 33, 62, 41 и 40 лет", - сообщил глава ОВА.

Четыре человека будут лечиться амбулаторно. В городе изуродованы многоквартирные дома, магазин, кинотеатр, авто.

РФ ударила по жилому дому
РФ ударила по жилому дому / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ганжа уточнил, что армия РФ более 20 раз враг атаковала три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.

Под ударом были также Никополь и Покровская община.

На Синельниковщине противник попал по Николаевской, Покровской, Васильковской общинах. Повреждены сельскохозяйственное предприятие и здание культуры.

В Самаровском районе россияне били по Песчанской общине. Изуродован частный дом.

Атака РФ на Днепропетровщину
Атака РФ на Днепропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на четверг, 13 августа, российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар.

В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов возник пожар в "Эпицентре". Кроме того, 1200 потребителей остались без света.

В ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.

Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив.

Как рассказал президент Зеленский, город был атакован северокорейской баллистикой, ракетами "Циркон" и управляемыми авиабомбами. Кроме ракет, оккупанты применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды".

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

В России угрожают заморозить украинцев этой зимой

Как писал Главред, Минобороны России цинично опубликовало 14 августа в Telegram-канале якобы предупреждение для украинцев о "заморозке" зимой. К краткой подписи оккупанты добавили фото "Шахеда" с подписью "как снег на голову".

На эту публикацию отреагировал глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. В ответ он анонсировал отсутствие света и тепла зимой, но не у украинцев.

"Я бы тоже мог выложить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже что-то подобное написать. Но зачем, если Минобороны РФ таким образом и так обратилось к россиянам", - отметил он.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Днепропетровская область новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

09:13Война
"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известно

"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известно

08:46Война
Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

08:39Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Как отмыть старую алюминиевую кастрюлю от нагара: простой трюк с яблоками

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызунов

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Последние новости

09:13

Кремль отказывается от переговоров не просто так: в ISW объяснили замысел Путина

08:46

"Фламинго" поразила завод по производству ракет в Самаре: что известноВидео

08:39

Армия РФ провалила наступательную операцию: контратаки ВСУ срывают планы Путина

07:57

РФ ударила по Днепропетровщине: погиб младенец, среди раненых — дети

05:55

"Жене не понравится": Роналду изменил внешность после свадьбы

Нужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикойНужны минимум 500 Patriot: Роман Свитан - о защите Украины от ударов баллистикой
05:11

Могут быстро захватить огород: о каких опасных растениях предупреждают специалисты

04:30

Кошелек будет трещать по швам: три знака зодиака скоро резко разбогатеют

04:03

Только не "лиственица": правильное название этого дерева знают далеко не все

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке "глазастого" автомобиля за 29 с

Реклама
03:21

Хит из отходов: зачем опытные хозяйки варят "голые" кукурузные початки

03:03

Негативная энергия в доме: какие вещи стоит убрать, чтобы создать уют в доме

02:55

Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

02:15

Угроза экстремальных солнечных бурь: ученые предупредили о серьезной опасности

01:05

"Так вопросы не решаются": Польша выдвинула Украине новое обвинение

14 августа, пятница
23:55

Нежная куриная печень с золотистой корочкой: быстрый рецепт на сковороде

23:54

Зеленский раскрыл громкую цель: сколько оккупантов могут уничтожить в августе

23:03

Окна будут оставаться чистыми гораздо дольше: что добавить в воду для мытья

23:02

Крысы больше не вернутся: один кухонный продукт поможет прогнать грызуновВидео

22:12

Киев передал Трампу прогноз о сроках захвата Донбасса Россией - Kyiv Independent

22:11

Украина может получить лицензию на Patriot при одном условии: что сдерживает Трампа

Реклама
22:01

Маринованные помидоры без уксуса и аспирина: лучший способ заготовки

22:00

Без тепла, воды и электричества: раскрыты главные угрозы массированных ударов РФВидео

21:38

Фамилии-обереги украинцев: какие родовые названия защищают от зла и болезней

21:31

Путин поручил спецслужбам РФ добиться распада НАТО и ЕС в 2026 году – NYT

21:16

Почему свеклу нужно выкопать раньше моркови: как спасти урожай от гнили

21:04

Дроны РФ стали "слышать" авто: "Флэш" раскрыл опасную тактику оккупантовВидео

20:29

Гороскоп на неделю с 17 по 23 августа: Львам — удача, Тельцам — отдых

20:15

Сиквел "Барби" под угрозой срыва: что не поделили студия и звезды фильмаВидео

20:00

Сорняки засохнут за считанные часы: простой секрет опытных садоводовВидео

19:47

Ситуация обостряется: оккупанты продвинулись на важном участке фронта - детали

19:40

Зачем смешивать соду и лавровый лист: натуральная альтернатива химии

19:18

Что обязательно нужно сделать на даче в августе: как подготовить огород к зиме

19:15

Чтобы банки не сдулись и не "постреляли", какую соль категорически не стоит брать

19:13

"УЗ" меняет стоимость билетов в зависимости от даты: когда покупать дешевле

19:10

Кремль открывает "японский фронт": Денисенко объяснил хитрый маневр Путинамнение

18:45

"Критические регионы": названы области, которым грозит "блэкаут"

18:42

Буданов о новых категориях в Реестре убытков: "Россия заплатит за каждое преступление"

18:24

Плесень исчезнет прямо на глазах: помогут всего два простых ингредиентаВидео

18:21

15 августа - Успение Пресвятой Богородицы: как провести церковный праздник

18:18

Украину ждет "черная зима": политолог предупредил украинцев о серьезной угрозе

Реклама
18:02

Стоит ли замораживать помидоры на зиму: основные правила и лайфхаки

17:53

Запутанная головоломка со спичками, которую сможет разгадать далеко не каждыйВидео

17:33

Защита от проволочника и восстановление почвы: что посадить после картофеля

17:26

Существует ли дефицит продовольствия в Украине: в Минагрополитики ответили

17:25

Орхидея снова покроется цветами: понадобится продукт, который есть на кухне

17:24

Карнизы для штор стремительно выходят из моды: дизайнеры рассказали, чем их заменить

17:20

Соловей отреагировала на слухи о проблемах с алкоголем: "Никому не советую"

17:04

Банки быстро опустеют: рецепт огурцов по-корейски, которые покорят всехВидео

16:58

Почему нельзя мыть посуду в гостях — приметка, предупреждающая о беде

16:36

Даже стойкий запах в холодильнике можно убрать без химии: простой домашний трюк

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять