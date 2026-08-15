РФ ударила по Днепропетровщине: погиб младенец, среди раненых — дети

Оккупанты более 20 раз атаковали три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.

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Атака Рф по Днепропетровщине привела к жертвам и пострадавшим / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

В Марганце из-за атаки РФ погиб 3-месячный ребенок

Ранены 11 человек, двое детей в тяжелом состоянии

Враг атаковал Днепропетровщину свыше 20 раз за ночь

В Марганце Днепропетровской области в результате атаки российской оккупационной армии погиб 3-месячный мальчик. Еще 11 человек получили ранения, среди них - дети в возрасте 5 и 12 лет. Об этом сообщил утром 15 августа начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По его словам, ночью оккупанты нанесли удар беспилотниками по многоэтажному дому. Кроме того, 11 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди раненых двое детей – 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

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"В тяжелом состоянии в больницу доставили 5-летнего мальчика, 12-летнюю девочку, мужчину 39 лет и женщин 33, 62, 41 и 40 лет", - сообщил глава ОВА.

Четыре человека будут лечиться амбулаторно. В городе изуродованы многоквартирные дома, магазин, кинотеатр, авто.

РФ ударила по жилому дому / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ганжа уточнил, что армия РФ более 20 раз враг атаковала три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.

Под ударом были также Никополь и Покровская община.

На Синельниковщине противник попал по Николаевской, Покровской, Васильковской общинах. Повреждены сельскохозяйственное предприятие и здание культуры.

В Самаровском районе россияне били по Песчанской общине. Изуродован частный дом.

Атака РФ на Днепропетровщину / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, в ночь на четверг, 13 августа, российская оккупационная армия атаковала портовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области. В результате возник пожар.

В ночь на 12 августа российская оккупационная армия атаковала Запорожье. В результате вражеских ударов возник пожар в "Эпицентре". Кроме того, 1200 потребителей остались без света.

В ночь 11 августа в Киеве прогремели взрывы - армия страны-агрессора РФ обстреляла столицу баллистическими ракетами. В результате ночной российской атаки пострадал один человек.

Шесть человек погибли и ещё 19 получили ранения в результате массированного комбинированного удара российских войск по Запорожью в ночь на 9 августа. Оккупанты применили ракеты и авиабомбы, в городе возникли пожары и отключилось электричество.

Целями стали промышленные объекты и инфраструктура, однако под ударом оказалась и жилая зона: повреждены четыре многоквартирных дома, нежилые постройки и гаражный кооператив.

Как рассказал президент Зеленский, город был атакован северокорейской баллистикой, ракетами "Циркон" и управляемыми авиабомбами. Кроме ракет, оккупанты применили по Украине более 120 дронов, и большинство из них - реактивные "шахеды".

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

В России угрожают заморозить украинцев этой зимой

Как писал Главред, Минобороны России цинично опубликовало 14 августа в Telegram-канале якобы предупреждение для украинцев о "заморозке" зимой. К краткой подписи оккупанты добавили фото "Шахеда" с подписью "как снег на голову".

На эту публикацию отреагировал глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. В ответ он анонсировал отсутствие света и тепла зимой, но не у украинцев.

"Я бы тоже мог выложить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже что-то подобное написать. Но зачем, если Минобороны РФ таким образом и так обратилось к россиянам", - отметил он.

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О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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