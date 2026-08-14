Карнизы для штор стремительно выходят из моды: дизайнеры рассказали, чем их заменить

Вы узнаете:
- Чем заменяют привычный карниз для штор
- Как работают "умные" шторы
- Когда деревянный карниз еще оправдан
Массивные деревянные перекладины и металлические конструкции с декоративными наконечниками перестали быть обязательным элементом оформления окна - современные дизайнеры, напротив, делают крепление штор максимально незаметным или скрывают его полностью, сообщает УНИАН.
Логика изменения проста: акцент переносят с конструкции на саму ткань. Если раньше карниз подбирали в тон мебели и шторам как самостоятельную деталь интерьера, то теперь его задача - не привлекать взгляд.
Первый из трех самых популярных вариантов замены - потолочный профиль. Для него в потолке делается специальная ниша, и крепление монтируется внутрь, поэтому визуально штора начинается прямо от потолка и спускается к полу. Такой прием дает и побочный эффект: потолок кажется выше, а помещение - просторнее.
Автоматика вместо ежедневного ручного управления
Второе решение рассчитано прежде всего на большие окна и балконные двери, где тяжелую ткань приходится сдвигать каждый день. Шторы с автоматическим управлением открываются и закрываются с пульта, со смартфона или по голосовой команде, а при необходимости систему настраивают на конкретное время суток, чтобы полотно двигалось без участия хозяев.
Есть здесь и практический аргумент, не связанный с комфортом: к ткани реже прикасаются руками, поэтому она изнашивается медленнее.
Когда классика по-прежнему оправдана
Тем, кому автоматика не нужна, дизайнеры предлагают компромиссный вариант - тонкий алюминиевый профиль, окрашенный в цвет потолка или стены. Он фактически сливается с поверхностью, и крепление перестает восприниматься как отдельный элемент.
Полный отказ от традиционных карнизов при этом не является правилом. Деревянные модели остаются уместными в интерьерах с классической мебелью, кованые - в комнатах, оформленных в старинном стиле. Но для современных квартир чаще выбирают простые и незаметные крепления.
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Об источнике: УНИАН
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