Почему нельзя мыть посуду в гостях — приметка, предупреждающая о беде

Приметы о посуде объясняют, почему гостям не рекомендуется мыть чужие тарелки. Народные поверья также рассказывают о грязной посуде и благосостоянии.

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Почему нельзя мыть посуду в гостях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Почему, согласно приметам, не стоит мыть чужую посуду

Какие суеверия связаны с грязными тарелками

Что делать с новой и одолженной посудой

Привычные повседневные действия в быту нередко сопровождаются древними приметами и предостережениями. Простой жест помощи, такой как мытье тарелок после обеда, согласно народным поверьям, может навлечь неприятности. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщают на"РБК-Украина", помощь с уборкой в чужом доме, согласно народным поверьям, может нарушить энергетический баланс. Считается, что гость, моющий посуду, "вымывает" счастье и благополучие из семьи хозяев, а взамен притягивает к себе негативную энергию. В то же время в некоторых поверьях помощь близким родственникам или родителям считается исключением и, наоборот, символизирует укрепление семейных связей.

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Почему не рекомендуют оставлять грязную посуду на ночь

Наши предки верили, что время суток для уборки имеет особое значение. Оставленные в раковине грязные тарелки, согласно народным приметам, могут привлекать финансовые неурядицы, ссоры и другие неприятности. Зато вымытая вечером или утром посуда символизировала порядок, благополучие и защиту семьи от бед.

Также существует ряд древних примет о поведении за столом:

если девушка облизывает тарелку - её мужем станет лысый мужчина почтенного возраста;

если тарелку оближет молодой парень - у его избранницы будет сложный характер;

если тарелку облизнул ребенок - стоит ждать хороших новостей.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Как обращаться с чужой и новой посудой

Хранить дома чужие тарелки или чашки - еще одно суеверие, которое в народных поверьях связывают с финансовыми трудностями. Одолженную посуду рекомендуют возвращать чистой, поскольку вода символически смывает возможные неудачи и конфликты.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Особое внимание уделяют и подаркам: новые тарелки или бокалы рекомендуют тщательно вымыть сразу после получения, чтобы символически избавиться от чужой энергетики. А для сохранения благосостояния в доме, согласно приметам, не стоит оставлять на столе пустые бутылки, поскольку они символизируют бедность и ссоры.

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