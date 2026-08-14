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Как из фильмов ужасов: какие странные, но неядовитые грибы можно найти в Украине

Мария Николишин
14 августа 2026, 14:12
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Эти пять грибов пугают своим видом, но ни один из них не представляет опасности для человека.
Как из фильмов ужасов: какие странные, но неядовитые грибы можно найти в Украине
Какие необычные грибы растут в Украине / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какие грибы похожи на пальцы и ухо
  • Почему они не ядовиты

Украинские леса богаты грибами. Некоторые из них всем известны, и люди регулярно их собирают. Однако можно найти и такие экземпляры, которые выглядят как часть фильма ужасов, но они не ядовиты.

Главред решил разобраться, какие жуткие грибы растут в Украине.

видео дня

Жуткие грибы Украины, которые можно есть

Автор канала "Характерник" на YouTube рассказал, что в Украине есть пять очень странных и даже жутких грибов, чей внешний вид пугает даже опытных грибников, хотя реальной опасности они не представляют.

Какие грибы похожи на ухо

Пятое место занимает аурикулярия уховидная. Этот гриб растет прямо на стволах деревьев, чаще всего на бузине, и по форме действительно напоминает человеческое ухо.

"Несмотря на жуткий вид, гриб съедобен - во многих странах Азии его считают настоящим деликатесом", - говорит мужчина.

Почему грибники недооценивают черную лисичку

На четвертом месте - черная лисичка. Она настолько необычна на вид, что большинство грибников просто проходят мимо нее в лесу. Однако повара высоко ценят этот гриб именно за насыщенный аромат и вкус.

Какой гриб имеет форму решетки

Третье место занимает решетчатый гриб. Он выглядит так, будто это существо с другой планеты - его ярко-красная решетчатая форма сочетается с резким запахом падла.

"Этот запах нужен грибу не случайно: он привлекает мух, которые и разнасят его споры. Ядовитым этот вид не считается", - подчеркнул автор видео.

Как из фильмов ужасов: какие странные, но неядовитые грибы можно найти в Украине
Летний календарь грибника / Инфографика: Главред

Грибы в форме пальцев

Гриб под названием "пальцы дьявола", занимающий второе место, в начале развития похож на белое яйцо, но когда созревает, оболочка разрывается - наружу вырываются ярко-красные пальцы, покрытые темной слизью.

"Как и у решетчатого гриба, здесь тоже есть сильный запах падали для привлечения мух", - отметил мужчина.

Самый странный гриб в Украине

Первое место среди странных и жутких грибов занимает гриб "пальцы мертвеца".

"Он растет из гнилой древесины, и в этот момент кажется, будто из-под земли торчат почерневшие человеческие пальцы", - подчеркнул автор видео.

Какие странные грибы растут в Украине – видео:

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Об источнике: канал "Характерник" на YouTube

"Характерник" - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На этот канал уже подписались более 11 тысяч пользователей.

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