Россия убила 9-летнего мальчика и его маму: дроны атаковали семью на Сумщине

Бабушка и отец мальчика потеряли самых дорогих людей.

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Россияне разрушили дом и, что самое страшное, убили двух членов семьи / Коллаж: Главред, фото: pixabay, t.me/hryhorov_oleg

Что сообщил Григоров:

Россия нанесла двойной удар по частному дому в Сумской области

В результате атаки погибли мать и сын

Родственники погибших с тяжелыми ожогами находятся в больнице

Страна-агрессор Россия утром 14 августа двумя реактивными дронами нанесла удар по Буринской общине Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Под удар попал частный жилой дом местных жителей. В результате атаки возникли значительные разрушения, вспыхнул пожар. К сожалению, уже известно о жертвах.

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Вражеская атака дронами унесла жизни двух человек - 29-летней женщины и ее 9-летнего сына. Оба погибли на месте удара. Еще четверо человек пострадали.

"Двое из них - отец и бабушка мальчика - с тяжёлыми ожогами находятся в больнице", - отметил Григоров.

Как Россия меняет тактику ударов - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического эксперта Александра Мусиенко, Россия перестроила схему воздушных атак и сделала основную ставку на баллистические ракеты и реактивные беспилотники, рассчитывая на ежедневные удары небольшими партиями.

Вероятная причина такой спешки - замедление поставок Украине ракет PAC-3 для комплексов Patriot, чем противник пытается воспользоваться как временным "окном возможностей".

Patriot / Инфографика: Главред

Удары РФ по Сумам и области - последние новости

Напомним, Главред писал, что 7 августа Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. В результате атаки пострадали десять человек.

Ранее, в ночь на 4 августа, российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.

Накануне стало известно, что 15 июля российская атака на Сумы привела к ранению семи человек, среди которых был 11-летний мальчик. Из семи пострадавших двое находились в тяжелом состоянии.

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О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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