Неловкий момент Меган Маркл на красной дорожке стал вирусным: что произошло

Кратко:
- Почему обсуждают Меган Маркл
- Какой эпизод попал на камеру
Меган Маркл оказалась в центре обсуждений после появления вирусного видео с благотворительного вечера в Канаде.
Как пишет Page Six, на кадрах запечатлён момент, который пользователи соцсетей сочли неловким: во время выхода на красную дорожку продюсер Дэвид Фостер, по мнению многих, проигнорировал протянутую руку герцогини Сассекской.
Инцидент произошёл на мероприятии, посвящённом 40-летию фонда Фостера, где Меган и принц Гарри были среди почётных гостей. На видео видно, как Маркл пытается поприветствовать музыканта, однако он проходит мимо, уделяя внимание Гарри. Этот эпизод быстро разлетелся в сети и вызвал бурные споры: одни посчитали это демонстративным "игнором", другие - обычным недоразумением.
Позже ситуация получила объяснение. Источники утверждают, что никакого конфликта не было: Меган и Фостер уже успели поздороваться ранее, ещё до выхода на красную дорожку. Сам продюсер также подчеркнул, что видео вырвано из контекста и не отражает реального отношения между ними.
Известно, что Фостер и принц Гарри поддерживают близкие дружеские отношения, а его супруга Кэтрин Макфи давно знакома с Меган - ещё со школьных лет. После "неловкого" эпизода пары продолжили общение и даже вместе позировали фотографам.
Несмотря на объяснения, ролик продолжает набирать просмотры, а пользователи сети активно обсуждают, был ли это случайный момент или всё же скрытый сигнал.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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