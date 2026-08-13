В Севастополе взорвали предателя, который запускал ракеты по украинцам — СМИ

На бывшего украинского офицера, вероятно, было совершено покушение.

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СМИ выяснили, кто, вероятно, оказался в эпицентре взрыва / Коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Кратко:

В Крыму в результате взрыва пострадал мужчина

По неподтвержденным данным, ликвидирован Роберт Шагеев

Бывший украинский командир перешел на сторону РФ в 2014 году

Во временно оккупированном Севастополе, по предварительным данным, взорвали бывшего командира украинской подводной лодки "Запорожье" Роберта Шагеева. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По предварительным данным, на проспекте Столетовском сработало взрывное устройство, которое якобы было спрятано в урне возле скамейки. В настоящее время в СМИ распространяется разная информация о судьбе предателя - от того, что он лишился ног, до того, что Шагеев ликвидирован на месте.

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Также известно, что после взрыва якобы задержали женщину, которую подозревают в причастности к инциденту. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Что известно о Роберте Шагееве

Роберт Шагеев - бывший офицер ВМС Украины и командир подводной лодки "Запорожье", который после оккупации Крыма в 2014 году перешёл на службу в ВМФ РФ, нарушив присягу Украине.

Под руководством офицера-предателя находились подводные лодки Черноморского флота страны-агрессора России, которые запускают ракеты "Калибр" по мирным украинским городам.

Калибр / Инфографика: Главред

Ликвидация предателей Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские военнослужащие ликвидировали бывшего украинского футболиста, который воевал на стороне оккупантов. Речь идет о 46-летнем Александре Половкове, который предал родную страну и после 2015 года сотрудничал с оккупантами.

Ранее стало известно, что был ликвидирован бывший начальник департамента Службы безопасности Украины, генерал-майор Владимир Ляпкин, который после Революции достоинства бежал в РФ.

Накануне во временно оккупированном Бердянске нашли мертвым судью-предателя Виталия Ломейко. По данным ГУР, его автомобиль взорвался недалеко от городского порта.

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О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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