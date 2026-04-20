Предал Украину и воевал на стороне РФ: ВСУ уничтожили экс-игрока "Зари" и "Шахтера"

Кратко:
- ВСУ ликвидировали экс-футболиста, игравшего за "Зарю" и фейковый "Шахтер"
- После начала военных действий на Донбассе Половков начал сотрудничать с местными коллаборантами
- После начала полномасштабного вторжения его мобилизовали в вражескую армию
Украинские военнослужащие ликвидировали бывшего украинского футболиста, который воевал на стороне оккупантов.
Речь идет о 46-летнем Александре Половкове, который предал родную страну и после 2015 года сотрудничал с оккупантами. О смерти сообщила так называемая "федерация футбола Довжанска".
На протяжении профессиональной карьеры Половков играл за ряд украинских клубов. Он выступал за "Сталь" и "Зорю". В 2010 году футболист переехал в Азербайджан. Также защищал цвета нескольких клубов Узбекистана.
В 2015 году Половков отправился на оккупированную территорию Донбасса, где начал сотрудничество с местными коллаборационистами и представителями оккупационных властей. С тех пор он выступал за фейковый "Шахтер" (Свердловск), который участвует в псевдочемпионате так называемой "ЛНР".
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Половков, вероятно, был мобилизован в вражескую армию.
