ВСУ ликвидировали Александра Половкова, который воевал в армии РФ против Украины.

Кратко:

ВСУ ликвидировали экс-футболиста, игравшего за "Зарю" и фейковый "Шахтер"

После начала военных действий на Донбассе Половков начал сотрудничать с местными коллаборантами

После начала полномасштабного вторжения его мобилизовали в вражескую армию

Украинские военнослужащие ликвидировали бывшего украинского футболиста, который воевал на стороне оккупантов.

Речь идет о 46-летнем Александре Половкове, который предал родную страну и после 2015 года сотрудничал с оккупантами. О смерти сообщила так называемая "федерация футбола Довжанска".

На протяжении профессиональной карьеры Половков играл за ряд украинских клубов. Он выступал за "Сталь" и "Зорю". В 2010 году футболист переехал в Азербайджан. Также защищал цвета нескольких клубов Узбекистана.

В 2015 году Половков отправился на оккупированную территорию Донбасса, где начал сотрудничество с местными коллаборационистами и представителями оккупационных властей. С тех пор он выступал за фейковый "Шахтер" (Свердловск), который участвует в псевдочемпионате так называемой "ЛНР".

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Половков, вероятно, был мобилизован в вражескую армию.

