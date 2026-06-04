Как хранить картофель, чтобы он не прорастал до 6 месяцев: неожиданный лайфхак

Рассказываем, где хранить картофель, чтобы он оставался свежим до шести месяцев.

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Где хранить картофель — можно ли хранить картофель в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно хранить картофель

Как подготовить картофель к длительному хранению

Можно ли хранить картофель в холодильнике

Многие украинцы привыкли покупать картофель впрок . Однако нередко уже через несколько недель после покупки он начинает терять свежесть, покрываться ростками или портиться.

Главред расскажет, в каком месте нужно хранить картофель, чтобы он не портился месяцами.

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Где хранить картофель, чтобы он долго не портился

Долгое время считалось, что холодильник не подходит для хранения картофеля. Однако эксперты отмечают, что низкая температура помогает дольше поддерживать его свежесть и замедляет процесс прорастания, пишет Express.

Именно поэтому на упаковках некоторых производителей сегодня можно увидеть пометки, позволяющие хранить картофель в холодильнике после покупки. В прохладной среде естественные процессы старения происходят медленнее, благодаря чему овощ дольше не теряет своих свойств.

Альтернативой может служить прохладная кладовая или кухонный шкаф, где температура не превышает 10 градусов.

В то же время важно правильно организовать такое хранение. Рекомендуем не оставлять картофель в полиэтиленовых пакетах, в которых он продается. В них скапливается влага, что создает благоприятные условия для порчи. Гораздо лучшим решением будут бумажные пакеты, тканевые мешки или корзины, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Подготовка к длительному хранению

Чтобы картофель не прорастал до шести месяцев, его нужно правильно подготовить. Для этого отбирают только неповрежденные клубни без признаков гнили. Землю следует осторожно удалить щеткой, но не мыть водой. Далее картофель раскладывают в один слой на темной поверхности так, чтобы клубни не соприкасались друг с другом, и оставляют на две недели. После этого овощи переносят в прохладное, сухое и хорошо проветриваемое место.

Смотрите видео о том, как правильно хранить морковь:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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