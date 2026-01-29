5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

Кратко:
- Пластиковые контейнеры не подходят для сырого мяса, а также кислых и жирных продуктов
- Пластик может выделять опасные химические вещества, особенно если контейнеры старые или поврежденные
- Для продуктов из списка рекомендуется использовать стеклянные или металлические емкости
Пластиковые контейнеры давно стали неотъемлемой частью быта, в них удобно хранить остатки еды, брать блюда с собой или замораживать продукты. Но эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают, что некоторые продукты в такой посуде лучше не хранить, пишет Martha Stewart.
Главред разобрался, какие категории продуктов нельзя хранить в пластиковых контейнерах и есть ли альтернатива.
Рекомендуем прочитать наш материал: Сыр не будет портиться неделями: эксперты раскрыли лучший способ хранения
Сырое мясо
Специалисты подчеркивают, что сырое мясо является одним из самых опасных продуктов для хранения в пластике. Если контейнер имеет царапины или микротрещины, они становятся местом скопления бактерий. В результате даже кратковременное хранение может привести к быстрой порче и повысить риск пищевых отравлений.
Стеклянные емкости или специальные герметичные пакеты для мяса — значительно более безопасный вариант, ведь они не взаимодействуют с продуктом и легко моются без остаточных следов.
Жирные продукты
Оливковое масло, сливочное масло, сыр, орехи или жареные блюда - все это категория продуктов с высоким содержанием жира. Ученые объясняют, что многие добавки в пластике являются липофильными, то есть они растворяются именно в жирах. Это означает, что при контакте жирной пищи с пластиковым контейнером химические вещества могут переходить в продукт. Такой процесс незаметен, но он повышает риск загрязнения пищи токсинами.
Для хранения жирных продуктов рекомендуем использовать стеклянные банки или металлические емкости, которые не вступают в реакцию с жирами.
Кислые продукты
Кислые продукты вступают в активную реакцию с пластиковыми поверхностями, провоцируя химическую миграцию. Кроме того, кислые продукты часто оставляют стойкие пятна на пластике, которые невозможно полностью отмыть. Это еще признак того, что материал вступил в реакцию с пищей.
Корм для домашних животных
Многие владельцы удобно пересыпают сухой корм в большие пластиковые контейнеры. Однако длительное хранение в такой посуде может привести к накоплению токсинов и даже увеличить риск заболеваний, передающихся через пищу. Пластик со временем теряет свои свойства, и частицы материала могут попадать в корм. Чтобы избежать риска, ветеринары советуют использовать нержавеющую сталь или стеклянные емкости.
Остатки еды, которые нужно разогревать
Одноразовые контейнеры из ресторанов часто кажутся удобными для хранения остатков. Но при нагревании в микроволновой печи они могут деформироваться или даже расплавиться. В таком случае химические вещества переходят в пищу, что представляет опасность для здоровья. Эксперты советуют перекладывать остатки в стеклянную или керамическую посуду перед разогревом. Если же используется пластик, он должен иметь четкую маркировку "для микроволновой печи". Это гарантирует, что материал выдержит нагревание без ущерба для пищи.
Читайте также:
- Что нельзя хранить в дверце холодильника: продукты, которые портятся быстрее всего
- Сколько можно хранить салаты в холодильнике, чтобы не отравиться: ответ удивит
- С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседа
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред