5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

Некоторые продукты вступают в реакцию с пластиком и становятся потенциально вредными для здоровья.

Пластиковые контейнеры не подходят для сырого мяса, а также кислых и жирных продуктов

Пластик может выделять опасные химические вещества, особенно если контейнеры старые или поврежденные

Для продуктов из списка рекомендуется использовать стеклянные или металлические емкости

Пластиковые контейнеры давно стали неотъемлемой частью быта, в них удобно хранить остатки еды, брать блюда с собой или замораживать продукты. Но эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают, что некоторые продукты в такой посуде лучше не хранить, пишет Martha Stewart.

Главред разобрался, какие категории продуктов нельзя хранить в пластиковых контейнерах и есть ли альтернатива.

Сырое мясо

Специалисты подчеркивают, что сырое мясо является одним из самых опасных продуктов для хранения в пластике. Если контейнер имеет царапины или микротрещины, они становятся местом скопления бактерий. В результате даже кратковременное хранение может привести к быстрой порче и повысить риск пищевых отравлений.

Стеклянные емкости или специальные герметичные пакеты для мяса — значительно более безопасный вариант, ведь они не взаимодействуют с продуктом и легко моются без остаточных следов.

Жирные продукты

Оливковое масло, сливочное масло, сыр, орехи или жареные блюда - все это категория продуктов с высоким содержанием жира. Ученые объясняют, что многие добавки в пластике являются липофильными, то есть они растворяются именно в жирах. Это означает, что при контакте жирной пищи с пластиковым контейнером химические вещества могут переходить в продукт. Такой процесс незаметен, но он повышает риск загрязнения пищи токсинами.

Для хранения жирных продуктов рекомендуем использовать стеклянные банки или металлические емкости, которые не вступают в реакцию с жирами.

Кислые продукты

Кислые продукты вступают в активную реакцию с пластиковыми поверхностями, провоцируя химическую миграцию. Кроме того, кислые продукты часто оставляют стойкие пятна на пластике, которые невозможно полностью отмыть. Это еще признак того, что материал вступил в реакцию с пищей.

Корм для домашних животных

Многие владельцы удобно пересыпают сухой корм в большие пластиковые контейнеры. Однако длительное хранение в такой посуде может привести к накоплению токсинов и даже увеличить риск заболеваний, передающихся через пищу. Пластик со временем теряет свои свойства, и частицы материала могут попадать в корм. Чтобы избежать риска, ветеринары советуют использовать нержавеющую сталь или стеклянные емкости.

Остатки еды, которые нужно разогревать

Одноразовые контейнеры из ресторанов часто кажутся удобными для хранения остатков. Но при нагревании в микроволновой печи они могут деформироваться или даже расплавиться. В таком случае химические вещества переходят в пищу, что представляет опасность для здоровья. Эксперты советуют перекладывать остатки в стеклянную или керамическую посуду перед разогревом. Если же используется пластик, он должен иметь четкую маркировку "для микроволновой печи". Это гарантирует, что материал выдержит нагревание без ущерба для пищи.

