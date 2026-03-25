Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

Кратко:
- Келлог считает, что Зеленский и Трамп похожи
- Сходство проявляется в прямолинейности и жесткости
- Украинцы проявили мужество и остановили российскую военную машину
Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общих черт с американским лидером Дональдом Трампом. Сходство между двумя лидерами проявляется не только в словах, но и в конкретных действиях. Такое мнение высказал бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире телеканала Newsmax.
"Зеленский — крутой мужик. Он во многом похож на президента Трампа. Он очень прямой, очень жесткий — не по телосложению, а по тому, кем он является, как он действует и как он говорит", - сказал Келлог.
В то же время он подчеркнул, что война России против Украины - это не просто "бизнес-сделка", а экзистенциальная борьба. Келлог, который неоднократно посещал Украину и бывал непосредственно на линии фронта, выразил восхищение мужеством украинского народа.
"Я отдаю должное украинцам. То, что они сделали за последние более четырех лет, - впечатляет. Они фактически остановили российскую военную машину. Я думаю, что со временем Путин просто должен осознать, что не сможет выиграть эту войну", - добавил он.
Отставка Келлога - что известно
Напомним, в январе спецпредставитель США в Украине Кит Келлог объявил о намерении покинуть пост. По данным Reuters, его полномочия, в соответствии с законодательством, истекают через 360 дней с момента назначения. Келлог решил уйти из-за чрезмерного количества чиновников в процессе и недостаточного признания того, что Россия тормозит мирные переговоры.
Как сообщал Главред, в администрации Трампа обострилось противостояние из-за стратегии в отношении Украины. Президент дал министру обороны Питу Хэгсету полную свободу действий и ограничил влияние спецпредставителя Кита Келлога. Келлог открыто поддерживал Зеленского и критиковал заявления Трампа о "непобедимости России", что вызвало конфликт в Белом доме.
Кроме того, в январе Келлог назвал Владимира Зеленского упрямым лидером со своим собственным мнением и сравнил его с Авраамом Линкольном.
О личности: Кит Келлог
Кит Келлог — американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке — "Щит пустыни" и "Буря в пустыне" (1990–1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года был назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" по завершению войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
