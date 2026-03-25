Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

Бывший посол США Кит Келлог высоко оценил стиль Зеленского и мужество украинцев.

https://glavred.info/world/kellog-nashel-neozhidannoe-shodstvo-mezhdu-zelenskim-i-trampom-chto-on-skazal-10751858.html Ссылка скопирована

Келлог сравнил Трампа и Зеленского

Кратко:

Келлог считает, что Зеленский и Трамп похожи

Сходство проявляется в прямолинейности и жесткости

Украинцы проявили мужество и остановили российскую военную машину

Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общих черт с американским лидером Дональдом Трампом. Сходство между двумя лидерами проявляется не только в словах, но и в конкретных действиях. Такое мнение высказал бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире телеканала Newsmax.

"Зеленский — крутой мужик. Он во многом похож на президента Трампа. Он очень прямой, очень жесткий — не по телосложению, а по тому, кем он является, как он действует и как он говорит", - сказал Келлог. видео дня

В то же время он подчеркнул, что война России против Украины - это не просто "бизнес-сделка", а экзистенциальная борьба. Келлог, который неоднократно посещал Украину и бывал непосредственно на линии фронта, выразил восхищение мужеством украинского народа.

"Я отдаю должное украинцам. То, что они сделали за последние более четырех лет, - впечатляет. Они фактически остановили российскую военную машину. Я думаю, что со временем Путин просто должен осознать, что не сможет выиграть эту войну", - добавил он.

Келлог сравнил Зеленского с Трампом — видео / Фото: скриншот

Полное видео смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке.

Отставка Келлога - что известно

Напомним, в январе спецпредставитель США в Украине Кит Келлог объявил о намерении покинуть пост. По данным Reuters, его полномочия, в соответствии с законодательством, истекают через 360 дней с момента назначения. Келлог решил уйти из-за чрезмерного количества чиновников в процессе и недостаточного признания того, что Россия тормозит мирные переговоры.

Как сообщал Главред, в администрации Трампа обострилось противостояние из-за стратегии в отношении Украины. Президент дал министру обороны Питу Хэгсету полную свободу действий и ограничил влияние спецпредставителя Кита Келлога. Келлог открыто поддерживал Зеленского и критиковал заявления Трампа о "непобедимости России", что вызвало конфликт в Белом доме.

Кроме того, в январе Келлог назвал Владимира Зеленского упрямым лидером со своим собственным мнением и сравнил его с Авраамом Линкольном.

О личности: Кит Келлог Кит Келлог — американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке — "Щит пустыни" и "Буря в пустыне" (1990–1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года был назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" по завершению войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред