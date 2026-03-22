"Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорах

После возвращения переговорной группы в Украину будут подробно обсуждены все аспекты встреч, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с мирными переговорами

Из США появились сигналы о возможном продолжении обменов и обсуждении гарантий безопасности

Cитуация довольно прозрачна: Путин не хочет заканчивать войну

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам двух дней встреч украинской делегации с представителями США появились сигналы о возможном продолжении обменов и обсуждении гарантий безопасности для Украины и Европы.

"Сегодня уже был доклад нашей переговорной группы – второй день встреч в Америке с представителями президента Соединенных Штатов. … И важно, чтобы мы все не были вынуждены вернуться к войне через несколько месяцев или лет, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира – для надежного мира", – подчеркнул Зеленский в вечернем обращении.

Президент отметил, что после возвращения переговорной группы в Украину будут подробно обсуждены все аспекты встреч. Он также выразил надежду, что возможное продолжение обменов станет подтверждением эффективности дипломатии: "Это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением того, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится".

"В целом же ситуация остается довольно прозрачной: Путин не хочет заканчивать войну. Но главное, чего хочет мир. Мы все вместе должны делать все возможное и будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы закончить эту войну", — подчеркнул глава украинского государства.

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

