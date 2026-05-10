Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

Марина Иваненко
10 мая 2026, 10:46
Соль, хлеб, молоко и семечки в народе считались символами благополучия — какие продукты нельзя давать в долг и почему предки этого боялись.
Что нельзя давать в долг?
Что нельзя давать в долг? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Помощь близким и соседям всегда была важной частью украинского быта. Однако наши предки верили, что некоторые привычные продукты обладают особой энергетикой. Отдавая их "в долг", можно случайно вынести из дома финансовый успех, семейный покой и даже здоровье — подробнее расскажет Главред.

Как сообщает РБК-Украина, в народной традиции большинство продуктов считали не просто едой, а символами благосостояния семьи. Существуют правила, которых придерживались наши бабушки, чтобы не навлечь на дом беду из-за обычной доброжелательности.

Почему соль нельзя давать в долг

Соль еще с древних времен считалась мощным оберегом. Наши предки верили, что она накапливает энергию дома. Именно поэтому ее нельзя одалживать, особенно малознакомым людям, — ведь вместе с солонкой вы передаете свой денежный поток. Если соседу очень нужно, соль лучше подарить, а не давать в долг. Также не передавайте ее из рук в руки — лучше поставьте на стол, чтобы человек взял ее сам.

Не отдавайте последний хлеб

Хлеб — это основа благосостояния. Самый строгий запрет касается последней буханки в доме. Отдать ее — значит обречь семью на нищету. Никогда не отдавайте хлеб после захода солнца. В народе верили, что ночью активизируются негативные силы, и такой жест может "открыть дверь" для бедности в ваш дом.

Что не советовали одалживать даже родственникам

Яйца считаются символом новой жизни, а молоко — здоровья и плодовитости. Одалживая эти продукты, вы рискуете отдать жизненную силу своей семьи. Не рекомендуется брать одолженные яйца обратно. Если соседка просит несколько штук для выпечки, просто угостите ее. Отдавать молоко "на разведение" или для животных соседа также считалось плохой приметой — у владельца после этого мог начаться падеж скота или неурожай.

Почему нельзя одалживать семена

Это касается не только профессиональных фермеров, но и обычных хозяев. Семена символизируют будущую прибыль. Поделившись последним зерном, вы можете остаться без собственного урожая.

Как помочь соседям и не навлечь беду

Если вы не хотите показаться невежливыми, но верите в приметы, воспользуйтесь простыми советами:

  1. Не произносите слово "одолжить", лучше скажите: "Возьмите, я вас угощаю". Так энергетическая связь долга не возникнет.
  2. Всегда оставляйте хотя бы горсть соли или кусок хлеба себе. Пустота в доме притягивает пустоту в кошельке.
  3. Когда сосед принесет в замену пачку соли или сахара, скажите: "Пусть и вам приумножится". Лучше всего — попросить ничего не возвращать или принять это как ответный подарок.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

