Народные приметы об отношениях: какие события предвещают встречу с будущим мужем

О чем вы узнаете
- Какие народные приметы предвещают новую любовь и скорую свадьбу
- Почему рассыпанный сахар и пересоленная еда считаются хорошим знаком
В народной культуре издавна уделяли внимание мелким событиям в быту и изменениям в природе, считая их предвестниками перемен в личной жизни. Некоторые из этих примет сохранились и по сей день. Главред расскажет о самых распространенных знаках, которые обещают новое знакомство или скорую свадьбу.
Приметы, предвещающие любовь и скорую свадьбу
Часто признаки будущих отношений ищут в повседневных делах. К наиболее известным "сигналам" относятся.
Найденное украшение
Если вы потеряли кольцо или сережку дома, а через некоторое время неожиданно нашли их — это считается признаком скорых перемен на личном фронте.
Поврежденная одежда
Зацепиться подолом платья или юбки за гвоздь или замок — к знакомству с будущим партнером.
Чужой волос на плече
Найти на себе волосок другого цвета — к получению романтических новостей.
Рассыпанный сахар
В отличие от соли, сахар символизирует "сладкий" период в жизни и начало новых чувств.
Пересоленная еда
Если человек, который обычно хорошо готовит, начал часто пересаливать блюда — это считается признаком того, что он вскоре влюбится.
Эти приметы считаются предвестниками новых отношений
Народные наблюдения касаются не только дома, но и окружающей среды.
Птицы
Частая встреча взглядов с парами лебедей или голубей свидетельствует о внутренней готовности к созданию семьи. Гнездо, свитое птицами возле вашего дома, также обещает изменения в личном статусе.
Удар локтем
Считается, что если девушка случайно ударилась локтем, в этот момент о ней думает поклонник.
Желание изменить имидж
Внезапное решение кардинально изменить прическу или стиль одежды часто трактуют как подготовку к появлению нового человека в жизни.
Какие сны предвещают любовь и серьезные отношения
Сновидения также занимают важное место в системе народных примет. Предвестниками серьезных отношений считаются:
Белые цветы: сон о лилиях или розах (особенно если они растут на клумбе, а не сорваны) сулит искренние чувства.
Драгоценное кольцо: примерить или найти золотое кольцо во сне — к браку.
Полнолуние: яркая луна в ночном небе символизирует гармонию в будущих отношениях.
Почему мелкие неудачи могут быть знаком судьбы
Существует мнение, что череда мелких неприятностей (проблемы на работе, отсутствие нужного товара в магазине) может быть сигналом того, что удача "перераспределяется" в другую сферу — личную. Таким образом судьба как бы готовит человека к важной встрече.
Что запрещали делать, чтобы не отпугнуть любовь
Чтобы не оттолкнуть удачу, народные традиции советуют избегать определенных действий:
Не сидеть на углу стола — по народным приметам, это может отложить замужество на семь лет. Не передавать вещи через порог — это считается символом препятствий и разлук. Не примерять чужое свадебное платье — считается, что так можно позаимствовать чужую судьбу или отложить собственный праздник.
Стоит помнить, что приметы — это часть фольклора и народных традиций, которые не имеют научного подтверждения, однако помогают сохранять оптимизм в ожидании перемен.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
