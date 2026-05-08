Как быстро уложить ребенка спать: психолог назвала главную ошибку родителей

Психолог дала родителям советы, которые облегчат процесс укладывания детей спать.

Способность ребенка заснуть напрямую зависит от состояния родителей

Почему ребенок сопротивляется укладыванию спать

Как спокойствие родителей влияет на засыпание малышей

У многих детей в возрасте до 3, а иногда даже 6 лет возникают проблемы с укладыванием спать. Родители пробуют разные методы успокоения ребенка, но ни один из них не работает.

Главред узнал, что психолог Марина Романенко на своем YouTube-канале рассказала о главной причине, почему дети не хотят засыпать, а также объяснила, как действовать родителям.

Главное правило - спокойствие родителей

Психолог отметила, что главной ошибкой родителей является то, что они пытаются уложить ребенка, когда сами раздражены после многих безуспешных попыток. Поэтому прежде всего маме или папе нужно успокоиться.

Тогда голос станет нежным, а движения — более медленными. Это сразу почувствует ребенок и тоже успокоится.

Кроме того, важно не торопить ребенка. Если он несколько раз просит попить воды или сходить в туалет, то нужно просто спокойно сделать это вместе с ним, без раздражения.

Романенко объяснила, что родителям стоит избегать резких фраз, например: "иди спать". Это часто вызывает у детей мгновенное сопротивление и новый прилив энергии. Также важно уловить "окно возможностей", когда ребенок начинает замедляться или колебаться. Такой момент идеален для укладывания.

О личности: Марина Романенко Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

