В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу: неожиданный ответ психолога

Специалистка объяснила, от чего должно зависеть решение родителей.

Какой возраст ребенка идеален для поступления в первый класс

В Украине большинство детей идут в первый класс в возрасте 6 или 7 лет. Родители будущих школьников не всегда знают, когда именно лучше отдать ребенка в школу.

Главред узнал, что эту тему сейчас активно обсуждают украинцы в Threads. Пользователь под ником littlekids.shop.ua спросил у других родителей, отправлять ли ребенка в школу, когда ему будет 6 лет и 2 месяца, или лучше подождать до 7 лет и 2 месяцев.

В комментариях украинцы разделились на два лагеря. Одни считают, что лучше отдать ребенка в школу в 6 лет, потому что это сэкономит ему год жизни.

"6,2! Сэкономьте ребенку год жизни. У него на год раньше появятся работа, деньги, хобби, собственные ресурсы", — написала свое мнение kate_hromliuk.

Другие же убеждены, что дополнительный год без школы будет полезен для ребенка, ведь он подрастет и будет иметь лучшие способности к обучению.

"О, это очень интересный вопрос, его раскрывают в книге "Гении и аутсайдеры". Разница в год очень сказывается на способности учиться. Если это классическая школа, разделенная на классы, отдав в шесть лет, вы значительно уменьшаете шансы на успех в жизни", — написал sudilkovsky.

Также в комментариях высказывалось мнение о том, что нужно индивидуально определять готовность к обучению каждого ребенка, не ориентируясь только на возраст.

Психолог объяснила, когда лучше отдавать ребенка в школу

На YouTube-канале психолог Марина Романенко рассказала, что отдавать ребенка в первый класс лучше в более старшем возрасте.

"В школе нужно что? Сидеть, много. Потом приходить домой, что делать? Снова сидеть. У них не сформирован нормальный позвоночник, мышцы не сформированы, чтобы держать этот позвоночник", — отметила специалист.

Поэтому Романенко советует отдавать 6-летних детей в спортивные кружки, чтобы укрепить мышцы, а также обучать чтению и иностранным языкам. И только в 7 лет отправлять в школу.

О персонаже: Марина Романенко Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

