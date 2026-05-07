Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

Переговоры по Украине забуксовали. Bloomberg раскрыл детали новой встречи в Майами.

Рустем Умеров встретится с Уиткоффом в США

Главные тезисы:

Рустем Умеров летит в США на встречу со Стивом Уиткоффом

Мирные переговоры оказались в тупике

Вопрос Донбасса остается главным препятствием для мира

Главный переговорщик Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров отправится в Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Виткоффом. Визит Умерова в Штаты состоится уже на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов, включая представителя Белого дома, говорившего на условиях анонимности, отказались уточнять повестку дня потенциальной встречи.

Пресс-секретарь Умерова Диана Давитян отказалась от комментариев.

Киев надеялся, что Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером посетят Украину, однако это под вопросом. Зеленский подтвердил, что обоих пригласили, но подтверждения от них не поступало.

Мирные переговоры забуксовали, Москва не отказывается от Донбасса

Издание отмечает, что мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик и в последние недели не привлекают к себе много внимания, поскольку их затмевает конфликт между США, Израилем и Ираном, который привел к резкому росту мировых цен на энергоносители.

Глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков отказа от территориальных претензий на ту часть Донбасса, которую Москве не удалось захватить на поле боя.

"Многочисленные раунды предыдущих переговоров о прекращении войны принесли определенный прогресс во многих областях, но статус региона, а также ясность в отношении деталей гарантий безопасности, которые Украина получит от своих союзников, остаются главными камнями преткновения на пути дальнейшего продвижения переговоров", - говорится в сообщении.

Москва требует вывода войск из Донецкой области, в то время как Киев настаивает на том, что не уступит территорию, находящуюся под его контролем, и не признает незаконно оккупированные земли.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп сказал, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным, и добавил, что США "работают над ситуацией с Россией и Украиной".

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США. Об этом пишет Politico.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не исключает возможности переговоров на уровне лидеров с участием России, а также при посредничестве Турции и, вероятно, представителей США. По его словам, такая встреча может состояться на территории Турции. В то же время Украина не соглашается с требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва якобы готова к переговорам с Украиной и не отказывается от них. При этом представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что американские чиновники, отвечающие за переговоры по Украине, сейчас полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.

Залужный назвал пять сценариев завершения войны

Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время общения со студентами обозначил пять теоретических сценариев завершения войны.

По его словам, первый вариант — полная победа Украины над Россией.

Второй сценарий предполагает недостаток собственных сил для достижения победы и необходимость внешнего давления на Россию.

Третий вариант — прямые переговоры с Россией.

Отдельно Залужный упомянул возможность капитуляции, однако подчеркнул, что этот путь для Украины неприемлем.

"Есть и четвертый вариант: "А может, если мы капитулируем, то мы получим все это?" Это вариант или не вариант? Ну, пожалуй, зная о том, что нас всех убьют, — это для нас не вариант", — заявил он.

После этого он подытожил, что в нынешних условиях остается только продолжение борьбы.

"Итак, у нас остается еще один вариант: пока нет вариантов, продолжать воевать", — сказал Залужный.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

