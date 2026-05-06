Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Стоимость гречки стремительно растет на фоне сокращения запасов и ограниченного предложения на внутреннем рынке.

Эксперты прогнозируют стабилизацию цен летом

Кратко:

Гречка подорожала до 75 грн/кг (+40%)

Производство ниже спроса: 82,7 тыс. т

Посевы сократились почти на треть

Цены на гречку в Украине резко выросли и достигли самого высокого уровня за последние три года — сейчас в среднем 75 грн за килограмм, а в отдельных магазинах премиальные сорта уже превышают 90 грн. Об этом пишет"Экономическая правда".

Подорожание на 40% за два месяца

Еще в марте 2026 года килограмм гречихи стоил около 54 грн, поэтому подорожание составило примерно 40% за короткий период. Основной причиной стало сокращение производства и постепенное исчерпание запасов.

По данным аналитиков, в 2025 году аграрии значительно сократили посевные площади — с 90,3 тыс. га до 59,4 тыс. га. Это стало следствием обвала цен в 2024 году, когда из-за избытка предложения гречка подешевела до 27 грн/кг и стала нерентабельной для выращивания.

В результате в прошлом сезоне было собрано лишь 82,7 тыс. тонн продукции, тогда как годовая потребность Украины составляет 90–110 тыс. тонн. Именно этот дефицит и подтолкнул цены вверх.

Будут ли цены расти дальше

Руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин объясняет ситуацию сокращением запасов: "Сейчас наблюдается постепенное сокращение как запасов предыдущих лет, так и остатков урожая 2025 года. Это и повлияло на цену", — констатировала эксперт.

В то же время она отмечает, что летом резкого подорожания не ожидается из-за сезонного снижения спроса и низкой покупательной способности населения.

В свою очередь, председатель Международной ассоциации гречихи Николай Малиенко не исключает дефицита товара на полках магазинов. По его словам, часть продукции фактически удерживается производителями: "Формально гречиха еще есть, но товарная гречиха сейчас в основном находится у агропроизводителей, у которых есть остатки и которые не спешат их продавать", — заявил Малиенко.

Аграрии ожидают дальнейшего роста цен, чтобы компенсировать предыдущие убытки, что может привести к нехватке гречки в розничной торговле и поддерживать высокий уровень цен.

Какие продукты могут подешеветь в мае — прогноз эксперта

В мае в Украине ожидается постепенное снижение цен на отдельные продукты благодаря увеличению предложения на рынке. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, уже сейчас на стоимость продуктов влияет появление украинских тепличных и сезонных овощей, а в течение мая эта тенденция только усилится.

Больше всего могут подешеветь овощи и яйца — ориентировочно на 7–10%.

В то же время цены на мясо останутся относительно стабильными. Возможны лишь незначительные колебания в пределах 2–3%, которые не окажут существенного влияния на рынок.

Молочная продукция, по прогнозу эксперта, может временно подорожать — примерно до 5%. Однако уже с началом лета ожидается постепенное снижение цен в этом сегменте.

Как сообщал Главред, в Украине подешевели некоторые овощи, в частности молодой картофель, баклажаны и помидоры, как украинского, так и импортного производства. Молодой картофель украинского производства подешевел почти на 30%.

Кроме того, в Украине стремительно выросли цены на рыбу. Больше всего подорожали скумбрия, сельдь, а также лососевые и осетровые виды. Об этом в комментарии УНИАН рассказал экономист Олег Пендзин.

Напомним, что третью неделю подряд снижается стоимость огурцов. Тепличные хозяйства реализуют огурцы по цене 40-70 грн за килограмм.

О личности: Денис Марчук Денис Марчук — это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году — координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

