Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Руслан Иваненко
6 мая 2026, 18:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Стоимость гречки стремительно растет на фоне сокращения запасов и ограниченного предложения на внутреннем рынке.
Цена, крупа, гречка
Эксперты прогнозируют стабилизацию цен летом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, sevnews.info

Кратко:

  • Гречка подорожала до 75 грн/кг (+40%)
  • Производство ниже спроса: 82,7 тыс. т
  • Посевы сократились почти на треть

Цены на гречку в Украине резко выросли и достигли самого высокого уровня за последние три года — сейчас в среднем 75 грн за килограмм, а в отдельных магазинах премиальные сорта уже превышают 90 грн. Об этом пишет"Экономическая правда".

Подорожание на 40% за два месяца

Еще в марте 2026 года килограмм гречихи стоил около 54 грн, поэтому подорожание составило примерно 40% за короткий период. Основной причиной стало сокращение производства и постепенное исчерпание запасов.

видео дня

По данным аналитиков, в 2025 году аграрии значительно сократили посевные площади — с 90,3 тыс. га до 59,4 тыс. га. Это стало следствием обвала цен в 2024 году, когда из-за избытка предложения гречка подешевела до 27 грн/кг и стала нерентабельной для выращивания.

В результате в прошлом сезоне было собрано лишь 82,7 тыс. тонн продукции, тогда как годовая потребность Украины составляет 90–110 тыс. тонн. Именно этот дефицит и подтолкнул цены вверх.

Будут ли цены расти дальше

Руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин объясняет ситуацию сокращением запасов: "Сейчас наблюдается постепенное сокращение как запасов предыдущих лет, так и остатков урожая 2025 года. Это и повлияло на цену", — констатировала эксперт.

В то же время она отмечает, что летом резкого подорожания не ожидается из-за сезонного снижения спроса и низкой покупательной способности населения.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред — инфографика

В свою очередь, председатель Международной ассоциации гречихи Николай Малиенко не исключает дефицита товара на полках магазинов. По его словам, часть продукции фактически удерживается производителями: "Формально гречиха еще есть, но товарная гречиха сейчас в основном находится у агропроизводителей, у которых есть остатки и которые не спешат их продавать", — заявил Малиенко.

Аграрии ожидают дальнейшего роста цен, чтобы компенсировать предыдущие убытки, что может привести к нехватке гречки в розничной торговле и поддерживать высокий уровень цен.

Какие продукты могут подешеветь в мае — прогноз эксперта

В мае в Украине ожидается постепенное снижение цен на отдельные продукты благодаря увеличению предложения на рынке. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, уже сейчас на стоимость продуктов влияет появление украинских тепличных и сезонных овощей, а в течение мая эта тенденция только усилится.

Больше всего могут подешеветь овощи и яйца — ориентировочно на 7–10%.

В то же время цены на мясо останутся относительно стабильными. Возможны лишь незначительные колебания в пределах 2–3%, которые не окажут существенного влияния на рынок.

Молочная продукция, по прогнозу эксперта, может временно подорожать — примерно до 5%. Однако уже с началом лета ожидается постепенное снижение цен в этом сегменте.

Цены на продукты в Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине подешевели некоторые овощи, в частности молодой картофель, баклажаны и помидоры, как украинского, так и импортного производства. Молодой картофель украинского производства подешевел почти на 30%.

Кроме того, в Украине стремительно выросли цены на рыбу. Больше всего подорожали скумбрия, сельдь, а также лососевые и осетровые виды. Об этом в комментарии УНИАН рассказал экономист Олег Пендзин.

Напомним, что третью неделю подряд снижается стоимость огурцов. Тепличные хозяйства реализуют огурцы по цене 40-70 грн за килограмм.

Читайте также:

О личности: Денис Марчук

Денис Марчук — это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году — координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гречка цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

19:28Украина
Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

18:29Синоптик
Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

19:46

Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожая

19:40

Почему кот "сходит с ума" по ночам: настоящая причина удивит большинство владельцевВидео

19:34

Станет рассадником плесени и клещей: какое популярное растение нельзя сажать возле дома

19:28

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

19:25

"Денежные" дни рождения: кто может разбогатеть быстрее других

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
19:10

Эпоха возможностей или упущенный шанс: Андрусив рассказал, что ждет Украинумнение

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

Реклама
18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

18:29

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

18:26

Даже очень грязная вытяжка станет чистой за считанные минуты - лайфхак

18:03

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

17:51

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:44

Проснулась с Джиганом: Седокова "влезла" в постель к рэперу-путинисту

17:37

Зарядка в розетке: тратит ли она электричество на самом делеВидео

17:35

Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:15

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 маяФото

17:05

Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

Реклама
17:04

Не могли поймать годами: мужчина выловил настоящего "монстра" с озера

17:01

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

16:59

Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпыВидео

16:52

Доллар падает, а евро стремительно растет: новый курс валют на 7 мая

16:48

Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

16:11

Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка: Зеленский раскрыл подробности

16:04

Осторожно с соседями для помидоров: какие растения могут погубить весь урожай

15:46

Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет

15:41

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

15:30

Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

15:28

"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

15:26

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

15:25

Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

15:20

Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

15:11

Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

15:11

Люди, рожденные в конкретные три месяца, сочетают интеллект и интуицию

15:02

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на теркеВидео

14:38

Гороскоп Таро на завтра 7 мая: Скорпиону - страсть, Рыбам - решение

14:27

LELEKA всполошила фанатов нарядом для Евровидения 2026 — детали

14:25

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Реклама
14:18

РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненыеФото

14:15

Температура повысится до +27°: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

14:10

Мало кто знает: как сказать "халатное отношение" на украинском - точные варианты

14:00

Ракеты способны нести ядерный заряд: в РФ внезапно начали испытания

13:53

Редкое украинское слово "манькут": что оно на самом деле означает

13:48

Налог на электромобили в Украине: эксперт объяснил, когда его могут ввести

13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять