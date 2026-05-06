Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка: Зеленский раскрыл подробности

Главное из заявления Зеленского:
- Украина вернула из Венгрии средства и ценности Ощадбанка
- В марте их захватили венгерские спецслужбы
- Людей удалось вернуть еще быстрее
Украине удалось вернуть средства и ценности Ощадбанка, которые в марте захватили венгерские спецслужбы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами в марте этого года", — говорится в сообщении.видео дня
Глава государства напомнил, что венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов.
Зеленский также добавил, что людей удалось вернуть быстрее, а сейчас уже на украинской территории находятся средства и ценности в полном объеме.
"Благодарен Венгрии за конструктивный и цивилизованный шаг. Спасибо всем в команде Украины, кто боролся за справедливое решение и защищал интересы нашего государства и наших людей", — подытожил президент.
Заявления Венгрии об "украинской военной мафии"
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий ранее говорил, что заявления главы МИД Венгрии Сийярто о том, что деньги, которые перевозили автомобили Ощадбанка по венгерской территории, могут принадлежать "украинской военной мафии", — это чепуха.
"В Украине мы говорим: "На воре и шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама себя выдает". Именно так и есть", — подчеркнул он.
Задержание сотрудников Ощадбанка в Венгрии — что известно
Как сообщал Главред, 6 марта стало известно, что в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка — и похитили деньги и ценности.
Позже в Венгрии опубликовали видео нападения вооруженной группы на инкассаторов украинского Ощадбанка, которые в соответствии с международными правилами осуществляли перевозку наличных денег и драгоценных металлов из Австрии в Украину.
12 марта Венгрия передала Ощадбанку незаконно задержанные инкассаторские автомобили. В то же время валюту и золото Будапешт не вернул.
Читайте также:
- Какие указания Кремль давал Венгрии в отношении Украины: СМИ "слили" новую серию "плёнок Лаврова"
- Киев готов к диалогу с новым правительством Венгрии: Сибига назвал ключевые вопросы
- Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадяр сделал откровенное заявление в отношении Путина
О личности: Георгий Тихий
Георгий Тихий — украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020–2024), пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред